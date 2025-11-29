- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
301
Profit Trade:
261 (86.71%)
Loss Trade:
40 (13.29%)
Best Trade:
152.07 USD
Worst Trade:
-478.89 USD
Profitto lordo:
3 573.97 USD (197 670 pips)
Perdita lorda:
-2 264.48 USD (115 962 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (581.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
604.66 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.08%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
2.23
Long Trade:
249 (82.72%)
Short Trade:
52 (17.28%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
4.35 USD
Profitto medio:
13.69 USD
Perdita media:
-56.61 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-423.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-501.42 USD (2)
Crescita mensile:
7.30%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
588.27 USD (10.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.47% (253.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|301
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|82K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +152.07 USD
Worst Trade: -479 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +581.77 USD
Massima perdita consecutiva: -423.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
DBGMarkets-Live
|3.57 × 21
|
xChief-DirectFX
|6.30 × 30
