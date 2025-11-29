SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AlphaQuant Gold V1
Ji Xiang Deng

AlphaQuant Gold V1

Ji Xiang Deng
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
0%
ECMarkets-Live06
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
301
Profit Trade:
261 (86.71%)
Loss Trade:
40 (13.29%)
Best Trade:
152.07 USD
Worst Trade:
-478.89 USD
Profitto lordo:
3 573.97 USD (197 670 pips)
Perdita lorda:
-2 264.48 USD (115 962 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (581.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
604.66 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.08%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
2.23
Long Trade:
249 (82.72%)
Short Trade:
52 (17.28%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
4.35 USD
Profitto medio:
13.69 USD
Perdita media:
-56.61 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-423.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-501.42 USD (2)
Crescita mensile:
7.30%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
588.27 USD (10.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.47% (253.01 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 301
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 82K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +152.07 USD
Worst Trade: -479 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +581.77 USD
Massima perdita consecutiva: -423.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real28
0.00 × 1
DBGMarkets-Live
3.57 × 21
xChief-DirectFX
6.30 × 30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati