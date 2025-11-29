- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
369
盈利交易:
317 (85.90%)
亏损交易:
52 (14.09%)
最好交易:
152.07 USD
最差交易:
-598.55 USD
毛利:
4 620.61 USD (249 283 pips)
毛利亏损:
-3 245.07 USD (194 916 pips)
最大连续赢利:
45 (581.77 USD)
最大连续盈利:
604.66 USD (38)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.87%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
12 小时
采收率:
2.30
长期交易:
308 (83.47%)
短期交易:
61 (16.53%)
利润因子:
1.42
预期回报:
3.73 USD
平均利润:
14.58 USD
平均损失:
-62.41 USD
最大连续失误:
6 (-423.85 USD)
最大连续亏损:
-598.55 USD (1)
每月增长:
3.31%
年度预测:
40.11%
算法交易:
76%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
598.55 USD (8.80%)
相对跌幅:
结余:
5.56% (588.27 USD)
净值:
5.83% (618.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|369
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|54K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +152.07 USD
最差交易: -599 USD
最大连续赢利: 38
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +581.77 USD
最大连续亏损: -423.85 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
14%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
18
76%
369
85%
100%
1.42
3.73
USD
USD
6%
1:500