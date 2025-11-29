시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / AlphaQuant Gold V1
Ji Xiang Deng

AlphaQuant Gold V1

Ji Xiang Deng
0 리뷰
안정성
19
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 11%
ECMarkets-Live06
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
392
이익 거래:
334 (85.20%)
손실 거래:
58 (14.80%)
최고의 거래:
152.07 USD
최악의 거래:
-598.55 USD
총 수익:
4 880.57 USD (262 272 pips)
총 손실:
-3 802.61 USD (222 790 pips)
연속 최대 이익:
45 (581.77 USD)
연속 최대 이익:
604.66 USD (38)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.90%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
1.29
롱(주식매수):
326 (83.16%)
숏(주식차입매도):
66 (16.84%)
수익 요인:
1.28
기대수익:
2.75 USD
평균 이익:
14.61 USD
평균 손실:
-65.56 USD
연속 최대 손실:
6 (-423.85 USD)
연속 최대 손실:
-598.55 USD (1)
월별 성장률:
-3.46%
연간 예측:
-41.98%
Algo 트레이딩:
77%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
836.55 USD (12.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.31% (836.55 USD)
자본금별:
9.49% (965.94 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 392
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 39K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +152.07 USD
최악의 거래: -599 USD
연속 최대 이익: 38
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +581.77 USD
연속 최대 손실: -423.85 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ECMarkets-Live06"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real28
0.00 × 1
DBGMarkets-Live
3.57 × 21
xChief-DirectFX
6.30 × 30
리뷰 없음
2026.01.05 09:00
No swaps are charged on the signal account
2025.12.31 14:11
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.72% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 14:23
No swaps are charged
2025.12.29 14:23
No swaps are charged
2025.12.29 12:23
No swaps are charged on the signal account
