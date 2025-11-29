- 자본
트레이드:
392
이익 거래:
334 (85.20%)
손실 거래:
58 (14.80%)
최고의 거래:
152.07 USD
최악의 거래:
-598.55 USD
총 수익:
4 880.57 USD (262 272 pips)
총 손실:
-3 802.61 USD (222 790 pips)
연속 최대 이익:
45 (581.77 USD)
연속 최대 이익:
604.66 USD (38)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.90%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
1.29
롱(주식매수):
326 (83.16%)
숏(주식차입매도):
66 (16.84%)
수익 요인:
1.28
기대수익:
2.75 USD
평균 이익:
14.61 USD
평균 손실:
-65.56 USD
연속 최대 손실:
6 (-423.85 USD)
연속 최대 손실:
-598.55 USD (1)
월별 성장률:
-3.46%
연간 예측:
-41.98%
Algo 트레이딩:
77%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
836.55 USD (12.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.31% (836.55 USD)
자본금별:
9.49% (965.94 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|392
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|39K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +152.07 USD
최악의 거래: -599 USD
연속 최대 이익: 38
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +581.77 USD
연속 최대 손실: -423.85 USD
