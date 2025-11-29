- Прирост
Всего трейдов:
368
Прибыльных трейдов:
316 (85.86%)
Убыточных трейдов:
52 (14.13%)
Лучший трейд:
152.07 USD
Худший трейд:
-598.55 USD
Общая прибыль:
4 593.47 USD (247 927 pips)
Общий убыток:
-3 245.07 USD (194 916 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (581.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
604.66 USD (38)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.87%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
2.25
Длинных трейдов:
307 (83.42%)
Коротких трейдов:
61 (16.58%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
3.66 USD
Средняя прибыль:
14.54 USD
Средний убыток:
-62.41 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-423.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-598.55 USD (1)
Прирост в месяц:
3.95%
Годовой прогноз:
47.91%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
598.55 USD (8.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.56% (588.27 USD)
По эквити:
5.83% (618.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|368
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|53K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live06" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
DBGMarkets-Live
|3.57 × 21
|
xChief-DirectFX
|6.30 × 30
