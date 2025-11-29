СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / AlphaQuant Gold V1
Ji Xiang Deng

AlphaQuant Gold V1

Ji Xiang Deng
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 14%
ECMarkets-Live06
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
368
Прибыльных трейдов:
316 (85.86%)
Убыточных трейдов:
52 (14.13%)
Лучший трейд:
152.07 USD
Худший трейд:
-598.55 USD
Общая прибыль:
4 593.47 USD (247 927 pips)
Общий убыток:
-3 245.07 USD (194 916 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (581.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
604.66 USD (38)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.87%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
2.25
Длинных трейдов:
307 (83.42%)
Коротких трейдов:
61 (16.58%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
3.66 USD
Средняя прибыль:
14.54 USD
Средний убыток:
-62.41 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-423.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-598.55 USD (1)
Прирост в месяц:
3.95%
Годовой прогноз:
47.91%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
598.55 USD (8.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.56% (588.27 USD)
По эквити:
5.83% (618.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 368
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 53K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +152.07 USD
Худший трейд: -599 USD
Макс. серия выигрышей: 38
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +581.77 USD
Макс. убыток в серии: -423.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live06" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real28
0.00 × 1
DBGMarkets-Live
3.57 × 21
xChief-DirectFX
6.30 × 30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AlphaQuant Gold V1
30 USD в месяц
14%
0
0
USD
10K
USD
18
76%
368
85%
100%
1.41
3.66
USD
6%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.