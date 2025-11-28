- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
3 (27.27%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (72.73%)
En iyi işlem:
99.13 USD
En kötü işlem:
-102.55 USD
Brüt kâr:
237.86 USD (12 000 pips)
Brüt zarar:
-597.38 USD (29 564 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (237.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
237.86 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.46
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.01%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.60
Alış işlemleri:
11 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.40
Beklenen getiri:
-32.68 USD
Ortalama kâr:
79.29 USD
Ortalama zarar:
-74.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-597.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-597.38 USD (8)
Aylık büyüme:
-2.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
359.52 USD
Maksimum:
597.38 USD (11.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.84% (597.38 USD)
Varlığa göre:
1.95% (197.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-360
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-18K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +99.13 USD
En kötü işlem: -103 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +237.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -597.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
ALWAYS HAVE A TRADING MINDSET AS A BUSINESS
Safe trading and long-term profits, not just thinking about large profits in a short time, which ultimately leads to a margin call/loss of all money.
- Profit and loss are part of business.
- Always view trading as a long-term journey.
- Trade with money management, with a maximum risk per trade of 1.5% (less is better) of your balance to maintain psychological health in the event of a loss.
- I always open the market with pending orders (to be consistent with trading rules, avoid having to monitor the market constantly, and avoid overtrading).
- My trading positions always have stop-loss (SL) and take profit (TP) (to avoid uncontrolled or excessively volatile market movements) to maintain a safe balance.
- I don't promise profits every month; sometimes we have losing months, but based on experience, I'm confident that in the long run, it will be profitable.(2-15% average per month based on experience).
- Thank you, and happy trading.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
9.6K
USD
USD
1
0%
11
27%
100%
0.39
-32.68
USD
USD
6%
1:50