I Wayan Widya

BALI ISLAND TRADER

I Wayan Widya
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
3 (27.27%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (72.73%)
En iyi işlem:
99.13 USD
En kötü işlem:
-102.55 USD
Brüt kâr:
237.86 USD (12 000 pips)
Brüt zarar:
-597.38 USD (29 564 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (237.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
237.86 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.46
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.01%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.60
Alış işlemleri:
11 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.40
Beklenen getiri:
-32.68 USD
Ortalama kâr:
79.29 USD
Ortalama zarar:
-74.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-597.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-597.38 USD (8)
Aylık büyüme:
-2.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
359.52 USD
Maksimum:
597.38 USD (11.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.84% (597.38 USD)
Varlığa göre:
1.95% (197.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -360
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -18K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +99.13 USD
En kötü işlem: -103 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +237.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -597.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ALWAYS HAVE A TRADING MINDSET AS A BUSINESS
Safe trading and long-term profits, not just thinking about large profits in a short time, which ultimately leads to a margin call/loss of all money.
- Profit and loss are part of business.
- Always view trading as a long-term journey.
- Trade with money management, with a maximum risk per trade of 1.5% (less is better) of your balance to maintain psychological health in the event of a loss.
- I always open the market with pending orders (to be consistent with trading rules, avoid having to monitor the market constantly, and avoid overtrading).
- My trading positions always have stop-loss (SL) and take profit (TP) (to avoid uncontrolled or excessively volatile market movements) to maintain a safe balance.
- I don't promise profits every month; sometimes we have losing months, but based on experience, I'm confident that in the long run, it will be profitable.(2-15% average per month based on experience).
- Thank you, and happy trading.
İnceleme yok
2025.12.02 07:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 19:40
Share of trading days is too low
2025.11.28 19:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 18:40
Share of trading days is too low
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 09:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 09:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 09:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 09:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.