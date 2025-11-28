- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
29 (38.15%)
Убыточных трейдов:
47 (61.84%)
Лучший трейд:
99.60 USD
Худший трейд:
-113.83 USD
Общая прибыль:
2 517.64 USD (115 387 pips)
Общий убыток:
-3 396.55 USD (144 328 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (781.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
781.33 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
96.48%
Макс. загрузка депозита:
9.23%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.44
Длинных трейдов:
64 (84.21%)
Коротких трейдов:
12 (15.79%)
Профит фактор:
0.74
Мат. ожидание:
-11.56 USD
Средняя прибыль:
86.82 USD
Средний убыток:
-72.27 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-930.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-930.18 USD (14)
Прирост в месяц:
-7.36%
Алготрейдинг:
3%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 770.49 USD
Максимальная:
2 008.35 USD (38.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.62% (2 008.35 USD)
По эквити:
2.78% (267.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|EURJPY
|2
|EURUSD
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURAUD
|1
|USDJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-607
|EURJPY
|-10
|EURUSD
|85
|AUDJPY
|-106
|NZDJPY
|97
|CADJPY
|-113
|EURAUD
|-114
|USDJPY
|-111
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-28K
|EURJPY
|0
|EURUSD
|159
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|CADJPY
|-1K
|EURAUD
|-270
|USDJPY
|-329
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +99.60 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +781.33 USD
Макс. убыток в серии: -930.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 6
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
TMS-Live
|0.00 × 5
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
ALWAYS HAVE A TRADING MINDSET AS A BUSINESS
Safe trading and long-term profits, not just thinking about large profits in a short time, which ultimately leads to a margin call/loss of all money.
- Profit and loss are part of business.
- Always view trading as a long-term journey.
- Trade with money management, with a maximum risk per trade of 1.5% (less is better) of your balance to maintain psychological health in the event of a loss.
- I always open the market with pending orders (to be consistent with trading rules, avoid having to monitor the market constantly, and avoid overtrading).
- My trading positions always have stop-loss (SL) and take profit (TP) (to avoid uncontrolled or excessively volatile market movements) to maintain a safe balance.
- I don't promise profits every month; sometimes we have losing months, but based on experience, I'm confident that in the long run, it will be profitable.(2-15% average per month based on experience).
- Thank you, and happy trading.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-7%
0
0
USD
USD
9.1K
USD
USD
4
3%
76
38%
96%
0.74
-11.56
USD
USD
20%
1:50