Сигналы / MetaTrader 4 / BALI ISLAND TRADER
I Wayan Widya

BALI ISLAND TRADER

I Wayan Widya
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -7%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
76
Прибыльных трейдов:
29 (38.15%)
Убыточных трейдов:
47 (61.84%)
Лучший трейд:
99.60 USD
Худший трейд:
-113.83 USD
Общая прибыль:
2 517.64 USD (115 387 pips)
Общий убыток:
-3 396.55 USD (144 328 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (781.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
781.33 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
96.48%
Макс. загрузка депозита:
9.23%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.44
Длинных трейдов:
64 (84.21%)
Коротких трейдов:
12 (15.79%)
Профит фактор:
0.74
Мат. ожидание:
-11.56 USD
Средняя прибыль:
86.82 USD
Средний убыток:
-72.27 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-930.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-930.18 USD (14)
Прирост в месяц:
-7.36%
Алготрейдинг:
3%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 770.49 USD
Максимальная:
2 008.35 USD (38.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.62% (2 008.35 USD)
По эквити:
2.78% (267.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 68
EURJPY 2
EURUSD 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
CADJPY 1
EURAUD 1
USDJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -607
EURJPY -10
EURUSD 85
AUDJPY -106
NZDJPY 97
CADJPY -113
EURAUD -114
USDJPY -111
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -28K
EURJPY 0
EURUSD 159
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
CADJPY -1K
EURAUD -270
USDJPY -329
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +99.60 USD
Худший трейд: -114 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +781.33 USD
Макс. убыток в серии: -930.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

MIGCapital-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 6
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
TMS-Live
0.00 × 5
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
еще 296...
ALWAYS HAVE A TRADING MINDSET AS A BUSINESS
Safe trading and long-term profits, not just thinking about large profits in a short time, which ultimately leads to a margin call/loss of all money.
- Profit and loss are part of business.
- Always view trading as a long-term journey.
- Trade with money management, with a maximum risk per trade of 1.5% (less is better) of your balance to maintain psychological health in the event of a loss.
- I always open the market with pending orders (to be consistent with trading rules, avoid having to monitor the market constantly, and avoid overtrading).
- My trading positions always have stop-loss (SL) and take profit (TP) (to avoid uncontrolled or excessively volatile market movements) to maintain a safe balance.
- I don't promise profits every month; sometimes we have losing months, but based on experience, I'm confident that in the long run, it will be profitable.(2-15% average per month based on experience).
- Thank you, and happy trading.
Нет отзывов
2025.12.07 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 07:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 19:40
Share of trading days is too low
2025.11.28 19:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 18:40
Share of trading days is too low
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 09:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 09:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 09:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 09:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BALI ISLAND TRADER
30 USD в месяц
-7%
0
0
USD
9.1K
USD
4
3%
76
38%
96%
0.74
-11.56
USD
20%
1:50
