シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / BALI ISLAND TRADER
I Wayan Widya

BALI ISLAND TRADER

I Wayan Widya
レビュー0件
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -6%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
80
利益トレード:
31 (38.75%)
損失トレード:
49 (61.25%)
ベストトレード:
99.60 USD
最悪のトレード:
-113.83 USD
総利益:
2 712.86 USD (125 387 pips)
総損失:
-3 477.35 USD (148 328 pips)
最大連続の勝ち:
9 (781.33 USD)
最大連続利益:
781.33 USD (9)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
93.44%
最大入金額:
9.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.38
長いトレード:
68 (85.00%)
短いトレード:
12 (15.00%)
プロフィットファクター:
0.78
期待されたペイオフ:
-9.56 USD
平均利益:
87.51 USD
平均損失:
-70.97 USD
最大連続の負け:
14 (-930.18 USD)
最大連続損失:
-930.18 USD (14)
月間成長:
-6.20%
アルゴリズム取引:
3%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 770.49 USD
最大の:
2 008.35 USD (38.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.62% (2 008.35 USD)
エクイティによる:
2.78% (267.98 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 72
EURJPY 2
EURUSD 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
CADJPY 1
EURAUD 1
USDJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -493
EURJPY -10
EURUSD 85
AUDJPY -106
NZDJPY 97
CADJPY -113
EURAUD -114
USDJPY -111
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -22K
EURJPY 0
EURUSD 159
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
CADJPY -1K
EURAUD -270
USDJPY -329
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +99.60 USD
最悪のトレード: -114 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +781.33 USD
最大連続損失: -930.18 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

MIGCapital-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 6
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
TMS-Live
0.00 × 5
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
296 より多く...
ALWAYS HAVE A TRADING MINDSET AS A BUSINESS
Safe trading and long-term profits, not just thinking about large profits in a short time, which ultimately leads to a margin call/loss of all money.
- Profit and loss are part of business.
- Always view trading as a long-term journey.
- Trade with money management, with a maximum risk per trade of 1.5% (less is better) of your balance to maintain psychological health in the event of a loss.
- I always open the market with pending orders (to be consistent with trading rules, avoid having to monitor the market constantly, and avoid overtrading).
- My trading positions always have stop-loss (SL) and take profit (TP) (to avoid uncontrolled or excessively volatile market movements) to maintain a safe balance.
- I don't promise profits every month; sometimes we have losing months, but based on experience, I'm confident that in the long run, it will be profitable.(2-15% average per month based on experience).
- Thank you, and happy trading.
レビューなし
2025.12.07 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 07:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 19:40
Share of trading days is too low
2025.11.28 19:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 18:40
Share of trading days is too low
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 09:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 09:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 09:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 09:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
