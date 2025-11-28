- 成長
トレード:
80
利益トレード:
31 (38.75%)
損失トレード:
49 (61.25%)
ベストトレード:
99.60 USD
最悪のトレード:
-113.83 USD
総利益:
2 712.86 USD (125 387 pips)
総損失:
-3 477.35 USD (148 328 pips)
最大連続の勝ち:
9 (781.33 USD)
最大連続利益:
781.33 USD (9)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
93.44%
最大入金額:
9.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.38
長いトレード:
68 (85.00%)
短いトレード:
12 (15.00%)
プロフィットファクター:
0.78
期待されたペイオフ:
-9.56 USD
平均利益:
87.51 USD
平均損失:
-70.97 USD
最大連続の負け:
14 (-930.18 USD)
最大連続損失:
-930.18 USD (14)
月間成長:
-6.20%
アルゴリズム取引:
3%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 770.49 USD
最大の:
2 008.35 USD (38.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.62% (2 008.35 USD)
エクイティによる:
2.78% (267.98 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +99.60 USD
最悪のトレード: -114 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +781.33 USD
最大連続損失: -930.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
MIGCapital-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 6
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
TMS-Live
|0.00 × 5
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
ALWAYS HAVE A TRADING MINDSET AS A BUSINESS
Safe trading and long-term profits, not just thinking about large profits in a short time, which ultimately leads to a margin call/loss of all money.
- Profit and loss are part of business.
- Always view trading as a long-term journey.
- Trade with money management, with a maximum risk per trade of 1.5% (less is better) of your balance to maintain psychological health in the event of a loss.
- I always open the market with pending orders (to be consistent with trading rules, avoid having to monitor the market constantly, and avoid overtrading).
- My trading positions always have stop-loss (SL) and take profit (TP) (to avoid uncontrolled or excessively volatile market movements) to maintain a safe balance.
- I don't promise profits every month; sometimes we have losing months, but based on experience, I'm confident that in the long run, it will be profitable.(2-15% average per month based on experience).
- Thank you, and happy trading.
