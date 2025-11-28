SinyallerBölümler
Bernardo Garcia Delfa

ASHI ENGINE

Bernardo Garcia Delfa
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -10%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
15 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (44.44%)
En iyi işlem:
17.97 EUR
En kötü işlem:
-30.53 EUR
Brüt kâr:
42.39 EUR (932 pips)
Brüt zarar:
-77.50 EUR (5 468 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (7.04 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
31.14 EUR (3)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
17.16%
Maks. mevduat yükü:
1.73%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.70
Alış işlemleri:
12 (44.44%)
Satış işlemleri:
15 (55.56%)
Kâr faktörü:
0.55
Beklenen getiri:
-1.30 EUR
Ortalama kâr:
2.83 EUR
Ortalama zarar:
-6.46 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-37.55 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-37.55 EUR (4)
Aylık büyüme:
-10.14%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.69 EUR
Maksimum:
49.92 EUR (13.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.88% (49.89 EUR)
Varlığa göre:
0.55% (0.55 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDp 15
USDJPYp 11
XAUUSDp 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDp 17
USDJPYp -22
XAUUSDp -35
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDp 58
USDJPYp -1.1K
XAUUSDp -3.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.97 EUR
En kötü işlem: -31 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +7.04 EUR
Maksimum ardışık zarar: -37.55 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

ASHI ENGINE - USDJPY H1 Trend System

Automated signal on live account with 15,000 Monte Carlo simulations validation.

Sharpe 2.18 | DD 9.10% | PF 1.37 | +141% in 3 years

Institutional-grade system that identifies high-probability trend states through advanced noise elimination analysis. Confirms each entry across multiple candles, filtering out erratic movements.

Professional architecture:

  • One position at a time
  • Stop Loss on every trade
  • No martingale, no grid
  • No averaging losses

EA available on MQL5 Market.: https://www.mql5.com/es/market/product/156314


İnceleme yok
2025.12.02 04:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 03:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 08:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.28 08:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 15 days
