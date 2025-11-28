- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|15
|USDJPYp
|11
|XAUUSDp
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDp
|17
|USDJPYp
|-22
|XAUUSDp
|-35
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDp
|58
|USDJPYp
|-1.1K
|XAUUSDp
|-3.5K
ASHI ENGINE - USDJPY H1 Trend System
Automated signal on live account with 15,000 Monte Carlo simulations validation.
Sharpe 2.18 | DD 9.10% | PF 1.37 | +141% in 3 years
Institutional-grade system that identifies high-probability trend states through advanced noise elimination analysis. Confirms each entry across multiple candles, filtering out erratic movements.
Professional architecture:
- One position at a time
- Stop Loss on every trade
- No martingale, no grid
- No averaging losses
EA available on MQL5 Market.: https://www.mql5.com/es/market/product/156314
