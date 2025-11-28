ASHI ENGINE - USDJPY H1 Trend System

Automated signal on live account with 15,000 Monte Carlo simulations validation.

Sharpe 2.18 | DD 9.10% | PF 1.37 | +141% in 3 years

Institutional-grade system that identifies high-probability trend states through advanced noise elimination analysis. Confirms each entry across multiple candles, filtering out erratic movements.

Professional architecture:

One position at a time

Stop Loss on every trade

No martingale, no grid

No averaging losses

EA available on MQL5 Market.: https://www.mql5.com/es/market/product/156314