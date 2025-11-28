СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / ASHI ENGINE
Bernardo Garcia Delfa

ASHI ENGINE

Bernardo Garcia Delfa
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 -5%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
21 (52.50%)
Убыточных трейдов:
19 (47.50%)
Лучший трейд:
17.97 EUR
Худший трейд:
-30.53 EUR
Общая прибыль:
59.76 EUR (4 074 pips)
Общий убыток:
-92.49 EUR (8 088 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (7.04 EUR)
Макс. прибыль в серии:
31.14 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
32.56%
Макс. загрузка депозита:
11.11%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.63
Длинных трейдов:
19 (47.50%)
Коротких трейдов:
21 (52.50%)
Профит фактор:
0.65
Мат. ожидание:
-0.82 EUR
Средняя прибыль:
2.85 EUR
Средний убыток:
-4.87 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-37.55 EUR)
Макс. убыток в серии:
-37.55 EUR (4)
Прирост в месяц:
5.87%
Алготрейдинг:
75%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
39.09 EUR
Максимальная:
52.32 EUR (14.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.43% (47.93 EUR)
По эквити:
14.08% (2.99 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPYp 24
EURUSDp 15
XAUUSDp 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPYp -20
EURUSDp 17
XAUUSDp -35
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPYp -538
EURUSDp 58
XAUUSDp -3.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.97 EUR
Худший трейд: -31 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +7.04 EUR
Макс. убыток в серии: -37.55 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

ASHI ENGINE - USDJPY H1 Trend System

Automated signal on live account with 15,000 Monte Carlo simulations validation.

Sharpe 2.18 | DD 9.10% | PF 1.37 | +141% in 3 years

Institutional-grade system that identifies high-probability trend states through advanced noise elimination analysis. Confirms each entry across multiple candles, filtering out erratic movements.

Professional architecture:

  • One position at a time
  • Stop Loss on every trade
  • No martingale, no grid
  • No averaging losses

EA available on MQL5 Market.: https://www.mql5.com/es/market/product/156314


Нет отзывов
2025.12.24 19:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 04:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 03:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 08:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.28 08:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 15 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ASHI ENGINE
99 USD в месяц
-5%
0
0
USD
17
EUR
8
75%
40
52%
33%
0.64
-0.82
EUR
18%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.