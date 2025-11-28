信号部分
信号 / MetaTrader 5 / ASHI ENGINE
Bernardo Garcia Delfa

ASHI ENGINE

Bernardo Garcia Delfa
0条评论
8
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2025 -5%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
40
盈利交易:
21 (52.50%)
亏损交易:
19 (47.50%)
最好交易:
17.97 EUR
最差交易:
-30.53 EUR
毛利:
59.76 EUR (4 074 pips)
毛利亏损:
-92.52 EUR (8 088 pips)
最大连续赢利:
5 (7.04 EUR)
最大连续盈利:
31.14 EUR (3)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
30.84%
最大入金加载:
11.11%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.63
长期交易:
19 (47.50%)
短期交易:
21 (52.50%)
利润因子:
0.65
预期回报:
-0.82 EUR
平均利润:
2.85 EUR
平均损失:
-4.87 EUR
最大连续失误:
4 (-37.55 EUR)
最大连续亏损:
-37.55 EUR (4)
每月增长:
5.87%
算法交易:
75%
结余跌幅:
绝对:
39.09 EUR
最大值:
52.32 EUR (14.56%)
相对跌幅:
结余:
18.43% (47.93 EUR)
净值:
14.08% (2.99 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPYp 24
EURUSDp 15
XAUUSDp 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPYp -20
EURUSDp 17
XAUUSDp -35
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPYp -538
EURUSDp 58
XAUUSDp -3.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +17.97 EUR
最差交易: -31 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +7.04 EUR
最大连续亏损: -37.55 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

ASHI ENGINE - USDJPY H1 Trend System

Automated signal on live account with 15,000 Monte Carlo simulations validation.

Sharpe 2.18 | DD 9.10% | PF 1.37 | +141% in 3 years

Institutional-grade system that identifies high-probability trend states through advanced noise elimination analysis. Confirms each entry across multiple candles, filtering out erratic movements.

Professional architecture:

  • One position at a time
  • Stop Loss on every trade
  • No martingale, no grid
  • No averaging losses

EA available on MQL5 Market.: https://www.mql5.com/es/market/product/156314


没有评论
2025.12.24 19:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 04:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 03:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 08:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.28 08:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 15 days
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ASHI ENGINE
每月99 USD
-5%
0
0
USD
17
EUR
8
75%
40
52%
31%
0.64
-0.82
EUR
18%
1:500
