- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
40
盈利交易:
21 (52.50%)
亏损交易:
19 (47.50%)
最好交易:
17.97 EUR
最差交易:
-30.53 EUR
毛利:
59.76 EUR (4 074 pips)
毛利亏损:
-92.52 EUR (8 088 pips)
最大连续赢利:
5 (7.04 EUR)
最大连续盈利:
31.14 EUR (3)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
30.84%
最大入金加载:
11.11%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.63
长期交易:
19 (47.50%)
短期交易:
21 (52.50%)
利润因子:
0.65
预期回报:
-0.82 EUR
平均利润:
2.85 EUR
平均损失:
-4.87 EUR
最大连续失误:
4 (-37.55 EUR)
最大连续亏损:
-37.55 EUR (4)
每月增长:
5.87%
算法交易:
75%
结余跌幅:
绝对:
39.09 EUR
最大值:
52.32 EUR (14.56%)
相对跌幅:
结余:
18.43% (47.93 EUR)
净值:
14.08% (2.99 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPYp
|24
|EURUSDp
|15
|XAUUSDp
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPYp
|-20
|EURUSDp
|17
|XAUUSDp
|-35
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPYp
|-538
|EURUSDp
|58
|XAUUSDp
|-3.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.97 EUR
最差交易: -31 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +7.04 EUR
最大连续亏损: -37.55 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
ASHI ENGINE - USDJPY H1 Trend System
Automated signal on live account with 15,000 Monte Carlo simulations validation.
Sharpe 2.18 | DD 9.10% | PF 1.37 | +141% in 3 years
Institutional-grade system that identifies high-probability trend states through advanced noise elimination analysis. Confirms each entry across multiple candles, filtering out erratic movements.
Professional architecture:
- One position at a time
- Stop Loss on every trade
- No martingale, no grid
- No averaging losses
EA available on MQL5 Market.: https://www.mql5.com/es/market/product/156314
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
-5%
0
0
USD
USD
17
EUR
EUR
8
75%
40
52%
31%
0.64
-0.82
EUR
EUR
18%
1:500