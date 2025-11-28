SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ASHI ENGINE
Bernardo Garcia Delfa

ASHI ENGINE

Bernardo Garcia Delfa
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -10%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
15 (55.55%)
Loss Trade:
12 (44.44%)
Best Trade:
17.97 EUR
Worst Trade:
-30.53 EUR
Profitto lordo:
42.39 EUR (932 pips)
Perdita lorda:
-77.50 EUR (5 468 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (7.04 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
31.14 EUR (3)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
18.83%
Massimo carico di deposito:
1.73%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.70
Long Trade:
12 (44.44%)
Short Trade:
15 (55.56%)
Fattore di profitto:
0.55
Profitto previsto:
-1.30 EUR
Profitto medio:
2.83 EUR
Perdita media:
-6.46 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-37.55 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-37.55 EUR (4)
Crescita mensile:
-10.14%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.69 EUR
Massimale:
49.92 EUR (13.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.88% (49.89 EUR)
Per equità:
0.55% (0.55 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDp 15
USDJPYp 11
XAUUSDp 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDp 17
USDJPYp -22
XAUUSDp -35
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDp 58
USDJPYp -1.1K
XAUUSDp -3.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.97 EUR
Worst Trade: -31 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +7.04 EUR
Massima perdita consecutiva: -37.55 EUR

Nessun dato

ASHI ENGINE - USDJPY H1 Trend System

Automated signal on live account with 15,000 Monte Carlo simulations validation.

Sharpe 2.18 | DD 9.10% | PF 1.37 | +141% in 3 years

Institutional-grade system that identifies high-probability trend states through advanced noise elimination analysis. Confirms each entry across multiple candles, filtering out erratic movements.

Professional architecture:

  • One position at a time
  • Stop Loss on every trade
  • No martingale, no grid
  • No averaging losses

EA available on MQL5 Market.: https://www.mql5.com/es/market/product/156314


2025.12.02 04:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 03:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 08:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.28 08:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 15 days
