- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|15
|USDJPYp
|11
|XAUUSDp
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDp
|17
|USDJPYp
|-22
|XAUUSDp
|-35
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDp
|58
|USDJPYp
|-1.1K
|XAUUSDp
|-3.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ASHI ENGINE - USDJPY H1 Trend System
Automated signal on live account with 15,000 Monte Carlo simulations validation.
Sharpe 2.18 | DD 9.10% | PF 1.37 | +141% in 3 years
Institutional-grade system that identifies high-probability trend states through advanced noise elimination analysis. Confirms each entry across multiple candles, filtering out erratic movements.
Professional architecture:
- One position at a time
- Stop Loss on every trade
- No martingale, no grid
- No averaging losses
EA available on MQL5 Market.: https://www.mql5.com/es/market/product/156314
