- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
41
利益トレード:
22 (53.65%)
損失トレード:
19 (46.34%)
ベストトレード:
17.97 EUR
最悪のトレード:
-30.53 EUR
総利益:
62.87 EUR (4 647 pips)
総損失:
-92.52 EUR (8 088 pips)
最大連続の勝ち:
5 (7.04 EUR)
最大連続利益:
31.14 EUR (3)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
33.08%
最大入金額:
11.11%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
-0.57
長いトレード:
20 (48.78%)
短いトレード:
21 (51.22%)
プロフィットファクター:
0.68
期待されたペイオフ:
-0.72 EUR
平均利益:
2.86 EUR
平均損失:
-4.87 EUR
最大連続の負け:
4 (-37.55 EUR)
最大連続損失:
-37.55 EUR (4)
月間成長:
24.66%
アルゴリズム取引:
73%
残高によるドローダウン:
絶対:
39.09 EUR
最大の:
52.32 EUR (14.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.43% (47.93 EUR)
エクイティによる:
14.08% (2.99 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPYp
|25
|EURUSDp
|15
|XAUUSDp
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPYp
|-16
|EURUSDp
|17
|XAUUSDp
|-35
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPYp
|35
|EURUSDp
|58
|XAUUSDp
|-3.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.97 EUR
最悪のトレード: -31 EUR
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +7.04 EUR
最大連続損失: -37.55 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
ASHI ENGINE - USDJPY H1 Trend System
Automated signal on live account with 15,000 Monte Carlo simulations validation.
Sharpe 2.18 | DD 9.10% | PF 1.37 | +141% in 3 years
Institutional-grade system that identifies high-probability trend states through advanced noise elimination analysis. Confirms each entry across multiple candles, filtering out erratic movements.
Professional architecture:
- One position at a time
- Stop Loss on every trade
- No martingale, no grid
- No averaging losses
EA available on MQL5 Market.: https://www.mql5.com/es/market/product/156314
