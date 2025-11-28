シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / ASHI ENGINE
Bernardo Garcia Delfa

ASHI ENGINE

Bernardo Garcia Delfa
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 12%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
41
利益トレード:
22 (53.65%)
損失トレード:
19 (46.34%)
ベストトレード:
17.97 EUR
最悪のトレード:
-30.53 EUR
総利益:
62.87 EUR (4 647 pips)
総損失:
-92.52 EUR (8 088 pips)
最大連続の勝ち:
5 (7.04 EUR)
最大連続利益:
31.14 EUR (3)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
33.08%
最大入金額:
11.11%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
-0.57
長いトレード:
20 (48.78%)
短いトレード:
21 (51.22%)
プロフィットファクター:
0.68
期待されたペイオフ:
-0.72 EUR
平均利益:
2.86 EUR
平均損失:
-4.87 EUR
最大連続の負け:
4 (-37.55 EUR)
最大連続損失:
-37.55 EUR (4)
月間成長:
24.66%
アルゴリズム取引:
73%
残高によるドローダウン:
絶対:
39.09 EUR
最大の:
52.32 EUR (14.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.43% (47.93 EUR)
エクイティによる:
14.08% (2.99 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPYp 25
EURUSDp 15
XAUUSDp 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPYp -16
EURUSDp 17
XAUUSDp -35
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPYp 35
EURUSDp 58
XAUUSDp -3.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +17.97 EUR
最悪のトレード: -31 EUR
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +7.04 EUR
最大連続損失: -37.55 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

ASHI ENGINE - USDJPY H1 Trend System

Automated signal on live account with 15,000 Monte Carlo simulations validation.

Sharpe 2.18 | DD 9.10% | PF 1.37 | +141% in 3 years

Institutional-grade system that identifies high-probability trend states through advanced noise elimination analysis. Confirms each entry across multiple candles, filtering out erratic movements.

Professional architecture:

  • One position at a time
  • Stop Loss on every trade
  • No martingale, no grid
  • No averaging losses

EA available on MQL5 Market.: https://www.mql5.com/es/market/product/156314


レビューなし
2025.12.26 20:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 19:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 04:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 03:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 08:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.28 08:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 15 days
