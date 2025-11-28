- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|15
|USDJPYp
|11
|XAUUSDp
|1
|
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSDp
|17
|USDJPYp
|-22
|XAUUSDp
|-35
|
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSDp
|58
|USDJPYp
|-1.1K
|XAUUSDp
|-3.5K
|
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
ASHI ENGINE - USDJPY H1 Trend System
Automated signal on live account with 15,000 Monte Carlo simulations validation.
Sharpe 2.18 | DD 9.10% | PF 1.37 | +141% in 3 years
Institutional-grade system that identifies high-probability trend states through advanced noise elimination analysis. Confirms each entry across multiple candles, filtering out erratic movements.
Professional architecture:
- One position at a time
- Stop Loss on every trade
- No martingale, no grid
- No averaging losses
EA available on MQL5 Market.: https://www.mql5.com/es/market/product/156314
