SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ASHI ENGINE
Bernardo Garcia Delfa

ASHI ENGINE

Bernardo Garcia Delfa
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -10%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
27
Bénéfice trades:
15 (55.55%)
Perte trades:
12 (44.44%)
Meilleure transaction:
17.97 EUR
Pire transaction:
-30.53 EUR
Bénéfice brut:
42.39 EUR (932 pips)
Perte brute:
-77.50 EUR (5 468 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (7.04 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
31.14 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Activité de trading:
17.16%
Charge de dépôt maximale:
1.73%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.70
Longs trades:
12 (44.44%)
Courts trades:
15 (55.56%)
Facteur de profit:
0.55
Rendement attendu:
-1.30 EUR
Bénéfice moyen:
2.83 EUR
Perte moyenne:
-6.46 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-37.55 EUR)
Perte consécutive maximale:
-37.55 EUR (4)
Croissance mensuelle:
-10.14%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
36.69 EUR
Maximal:
49.92 EUR (13.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.88% (49.89 EUR)
Par fonds propres:
0.55% (0.55 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDp 15
USDJPYp 11
XAUUSDp 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDp 17
USDJPYp -22
XAUUSDp -35
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDp 58
USDJPYp -1.1K
XAUUSDp -3.5K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.97 EUR
Pire transaction: -31 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +7.04 EUR
Perte consécutive maximale: -37.55 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

ASHI ENGINE - USDJPY H1 Trend System

Automated signal on live account with 15,000 Monte Carlo simulations validation.

Sharpe 2.18 | DD 9.10% | PF 1.37 | +141% in 3 years

Institutional-grade system that identifies high-probability trend states through advanced noise elimination analysis. Confirms each entry across multiple candles, filtering out erratic movements.

Professional architecture:

  • One position at a time
  • Stop Loss on every trade
  • No martingale, no grid
  • No averaging losses

EA available on MQL5 Market.: https://www.mql5.com/es/market/product/156314


Aucun avis
2025.12.02 04:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 03:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 08:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.28 08:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 15 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ASHI ENGINE
30 USD par mois
-10%
0
0
USD
100
EUR
2
85%
27
55%
17%
0.54
-1.30
EUR
14%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.