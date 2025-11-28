SinaisSeções
Bernardo Garcia Delfa

ASHI ENGINE

Bernardo Garcia Delfa
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 12%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
41
Negociações com lucro:
22 (53.65%)
Negociações com perda:
19 (46.34%)
Melhor negociação:
17.97 EUR
Pior negociação:
-30.53 EUR
Lucro bruto:
62.87 EUR (4 647 pips)
Perda bruta:
-92.52 EUR (8 088 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (7.04 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
31.14 EUR (3)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
33.08%
Depósito máximo carregado:
11.11%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
-0.57
Negociações longas:
20 (48.78%)
Negociações curtas:
21 (51.22%)
Fator de lucro:
0.68
Valor esperado:
-0.72 EUR
Lucro médio:
2.86 EUR
Perda média:
-4.87 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-37.55 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-37.55 EUR (4)
Crescimento mensal:
24.66%
Algotrading:
73%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
39.09 EUR
Máximo:
52.32 EUR (14.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.43% (47.93 EUR)
Pelo Capital Líquido:
14.08% (2.99 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPYp 25
EURUSDp 15
XAUUSDp 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPYp -16
EURUSDp 17
XAUUSDp -35
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPYp 35
EURUSDp 58
XAUUSDp -3.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

ASHI ENGINE - USDJPY H1 Trend System

Automated signal on live account with 15,000 Monte Carlo simulations validation.

Sharpe 2.18 | DD 9.10% | PF 1.37 | +141% in 3 years

Institutional-grade system that identifies high-probability trend states through advanced noise elimination analysis. Confirms each entry across multiple candles, filtering out erratic movements.

Professional architecture:

  • One position at a time
  • Stop Loss on every trade
  • No martingale, no grid
  • No averaging losses

EA available on MQL5 Market.: https://www.mql5.com/es/market/product/156314


2025.12.26 20:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 19:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 04:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 03:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 08:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.28 08:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 15 days
