Bernardo Garcia Delfa

ASHI ENGINE

Bernardo Garcia Delfa
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 12%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
41
Transacciones Rentables:
22 (53.65%)
Transacciones Irrentables:
19 (46.34%)
Mejor transacción:
17.97 EUR
Peor transacción:
-30.53 EUR
Beneficio Bruto:
62.87 EUR (4 647 pips)
Pérdidas Brutas:
-92.52 EUR (8 088 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (7.04 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
31.14 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
33.08%
Carga máxima del depósito:
11.11%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
-0.57
Transacciones Largas:
20 (48.78%)
Transacciones Cortas:
21 (51.22%)
Factor de Beneficio:
0.68
Beneficio Esperado:
-0.72 EUR
Beneficio medio:
2.86 EUR
Pérdidas medias:
-4.87 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-37.55 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-37.55 EUR (4)
Crecimiento al mes:
24.66%
Trading algorítmico:
73%
Reducción de balance:
Absoluto:
39.09 EUR
Máxima:
52.32 EUR (14.56%)
Reducción relativa:
De balance:
18.43% (47.93 EUR)
De fondos:
14.08% (2.99 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPYp 25
EURUSDp 15
XAUUSDp 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPYp -16
EURUSDp 17
XAUUSDp -35
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPYp 35
EURUSDp 58
XAUUSDp -3.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +17.97 EUR
Peor transacción: -31 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +7.04 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -37.55 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

ASHI ENGINE - Sistema tendencial USDJPY H1

Señal automatizada en cuenta real con validación Monte Carlo de 15.000 simulaciones.

Sharpe 2.21 | DD 9.10% | PF 1.37 | +141% en 3 años

Sistema institucional que identifica estados de tendencia de alta probabilidad mediante análisis avanzado de eliminación del ruido. Confirma cada entrada durante múltiples velas, descartando movimientos erráticos.

Arquitectura profesional:

  • Una posición a la vez
  • Stop Loss en cada operación
  • Sin martingala ni grid
  • Sin promediar pérdidas

EA disponible en MQL5 Market: https://www.mql5.com/es/market/product/156314


2025.12.26 20:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 19:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 04:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 03:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 08:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.28 08:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 15 days
