- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPYp
|25
|EURUSDp
|15
|XAUUSDp
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPYp
|-16
|EURUSDp
|17
|XAUUSDp
|-35
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPYp
|35
|EURUSDp
|58
|XAUUSDp
|-3.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
ASHI ENGINE - Sistema tendencial USDJPY H1
Señal automatizada en cuenta real con validación Monte Carlo de 15.000 simulaciones.
Sharpe 2.21 | DD 9.10% | PF 1.37 | +141% en 3 años
Sistema institucional que identifica estados de tendencia de alta probabilidad mediante análisis avanzado de eliminación del ruido. Confirma cada entrada durante múltiples velas, descartando movimientos erráticos.
Arquitectura profesional:
- Una posición a la vez
- Stop Loss en cada operación
- Sin martingala ni grid
- Sin promediar pérdidas
EA disponible en MQL5 Market: https://www.mql5.com/es/market/product/156314
