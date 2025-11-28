SinyallerBölümler
Zhen Wei Li

New2025

Zhen Wei Li
0 inceleme
Güvenilirlik
158 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 28%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 167
Kârla kapanan işlemler:
2 522 (60.52%)
Zararla kapanan işlemler:
1 645 (39.48%)
En iyi işlem:
587.90 USD
En kötü işlem:
-294.28 USD
Brüt kâr:
35 918.70 USD (336 552 pips)
Brüt zarar:
-33 342.01 USD (245 618 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (413.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 104.53 USD (10)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.38%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
85
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.80
Alış işlemleri:
2 073 (49.75%)
Satış işlemleri:
2 094 (50.25%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.62 USD
Ortalama kâr:
14.24 USD
Ortalama zarar:
-20.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-162.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-436.09 USD (4)
Aylık büyüme:
13.98%
Yıllık tahmin:
169.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
321.45 USD
Maksimum:
3 216.35 USD (16.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.07% (3 216.35 USD)
Varlığa göre:
2.38% (27.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 920
GBPUSD 465
EURUSD 312
EURAUD 273
GBPAUD 266
USDCHF 202
GBPCAD 193
AUDNZD 190
EURGBP 185
EURCAD 171
AUDCAD 169
USDCAD 157
EURCHF 152
CHFJPY 101
AUDUSD 99
EURNZD 74
NZDUSD 45
GBPCHF 44
AUDJPY 29
NZDCAD 29
CADCHF 23
GBPJPY 22
XAUUSD 18
CADJPY 18
EURJPY 10
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 1.7K
GBPUSD -608
EURUSD -502
EURAUD 915
GBPAUD 955
USDCHF -489
GBPCAD 7
AUDNZD -9
EURGBP -357
EURCAD -543
AUDCAD 64
USDCAD -87
EURCHF -71
CHFJPY 20
AUDUSD 95
EURNZD -287
NZDUSD 74
GBPCHF -63
AUDJPY 31
NZDCAD 76
CADCHF -45
GBPJPY 1.8K
XAUUSD -89
CADJPY -133
EURJPY 118
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 33K
GBPUSD -258
EURUSD 1.1K
EURAUD 10K
GBPAUD 12K
USDCHF -1.5K
GBPCAD 3.8K
AUDNZD 2.8K
EURGBP -481
EURCAD 199
AUDCAD 14K
USDCAD 1K
EURCHF -667
CHFJPY 796
AUDUSD 2.1K
EURNZD -466
NZDUSD 2K
GBPCHF -313
AUDJPY 897
NZDCAD -806
CADCHF 57
GBPJPY 14K
XAUUSD -1.4K
CADJPY -850
EURJPY 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +587.90 USD
En kötü işlem: -294 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +413.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -162.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 23
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live02
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.95 × 986
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 1219
ICMarketsSC-Live26
1.19 × 2234
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
Exness-Real17
1.30 × 210
ICMarketsSC-Live14
1.34 × 431
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
77 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.28 06:56
Trading operations on the account were performed for only 115 days. This comprises 10.42% of days out of the 1104 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 06:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.27% of days out of 1104 days of the signal's entire lifetime.
