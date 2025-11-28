- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 167
Kârla kapanan işlemler:
2 522 (60.52%)
Zararla kapanan işlemler:
1 645 (39.48%)
En iyi işlem:
587.90 USD
En kötü işlem:
-294.28 USD
Brüt kâr:
35 918.70 USD (336 552 pips)
Brüt zarar:
-33 342.01 USD (245 618 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (413.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 104.53 USD (10)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.38%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
85
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.80
Alış işlemleri:
2 073 (49.75%)
Satış işlemleri:
2 094 (50.25%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.62 USD
Ortalama kâr:
14.24 USD
Ortalama zarar:
-20.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-162.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-436.09 USD (4)
Aylık büyüme:
13.98%
Yıllık tahmin:
169.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
321.45 USD
Maksimum:
3 216.35 USD (16.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.07% (3 216.35 USD)
Varlığa göre:
2.38% (27.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|920
|GBPUSD
|465
|EURUSD
|312
|EURAUD
|273
|GBPAUD
|266
|USDCHF
|202
|GBPCAD
|193
|AUDNZD
|190
|EURGBP
|185
|EURCAD
|171
|AUDCAD
|169
|USDCAD
|157
|EURCHF
|152
|CHFJPY
|101
|AUDUSD
|99
|EURNZD
|74
|NZDUSD
|45
|GBPCHF
|44
|AUDJPY
|29
|NZDCAD
|29
|CADCHF
|23
|GBPJPY
|22
|XAUUSD
|18
|CADJPY
|18
|EURJPY
|10
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|1.7K
|GBPUSD
|-608
|EURUSD
|-502
|EURAUD
|915
|GBPAUD
|955
|USDCHF
|-489
|GBPCAD
|7
|AUDNZD
|-9
|EURGBP
|-357
|EURCAD
|-543
|AUDCAD
|64
|USDCAD
|-87
|EURCHF
|-71
|CHFJPY
|20
|AUDUSD
|95
|EURNZD
|-287
|NZDUSD
|74
|GBPCHF
|-63
|AUDJPY
|31
|NZDCAD
|76
|CADCHF
|-45
|GBPJPY
|1.8K
|XAUUSD
|-89
|CADJPY
|-133
|EURJPY
|118
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|33K
|GBPUSD
|-258
|EURUSD
|1.1K
|EURAUD
|10K
|GBPAUD
|12K
|USDCHF
|-1.5K
|GBPCAD
|3.8K
|AUDNZD
|2.8K
|EURGBP
|-481
|EURCAD
|199
|AUDCAD
|14K
|USDCAD
|1K
|EURCHF
|-667
|CHFJPY
|796
|AUDUSD
|2.1K
|EURNZD
|-466
|NZDUSD
|2K
|GBPCHF
|-313
|AUDJPY
|897
|NZDCAD
|-806
|CADCHF
|57
|GBPJPY
|14K
|XAUUSD
|-1.4K
|CADJPY
|-850
|EURJPY
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +587.90 USD
En kötü işlem: -294 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +413.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -162.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 6
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 23
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live02
|0.18 × 11
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
ICMarketsSC-Live27
|0.35 × 210
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live24
|0.95 × 986
|
ICMarketsSC-Live25
|1.11 × 1219
|
ICMarketsSC-Live26
|1.19 × 2234
|
ICMarketsSC-Live18
|1.21 × 119
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
Exness-Real17
|1.30 × 210
|
ICMarketsSC-Live14
|1.34 × 431
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
28%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
158
100%
4 167
60%
100%
1.07
0.62
USD
USD
11%
1:500