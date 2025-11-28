SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / New2025
Zhen Wei Li

New2025

Zhen Wei Li
0 avis
Fiabilité
158 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2022 27%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 164
Bénéfice trades:
2 520 (60.51%)
Perte trades:
1 644 (39.48%)
Meilleure transaction:
587.90 USD
Pire transaction:
-294.28 USD
Bénéfice brut:
35 913.61 USD (336 081 pips)
Perte brute:
-33 341.09 USD (245 523 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (413.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 104.53 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.38%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
83
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.80
Longs trades:
2 073 (49.78%)
Courts trades:
2 091 (50.22%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.62 USD
Bénéfice moyen:
14.25 USD
Perte moyenne:
-20.28 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-162.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-436.09 USD (4)
Croissance mensuelle:
13.56%
Prévision annuelle:
164.59%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
321.45 USD
Maximal:
3 216.35 USD (16.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.07% (3 216.35 USD)
Par fonds propres:
2.38% (27.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 920
GBPUSD 465
EURUSD 311
EURAUD 273
GBPAUD 266
USDCHF 202
GBPCAD 193
AUDNZD 190
EURGBP 185
EURCAD 171
AUDCAD 167
USDCAD 157
EURCHF 152
CHFJPY 101
AUDUSD 99
EURNZD 74
NZDUSD 45
GBPCHF 44
AUDJPY 29
NZDCAD 29
CADCHF 23
GBPJPY 22
XAUUSD 18
CADJPY 18
EURJPY 10
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 1.7K
GBPUSD -608
EURUSD -506
EURAUD 915
GBPAUD 955
USDCHF -489
GBPCAD 7
AUDNZD -9
EURGBP -357
EURCAD -543
AUDCAD 63
USDCAD -87
EURCHF -71
CHFJPY 20
AUDUSD 95
EURNZD -287
NZDUSD 74
GBPCHF -63
AUDJPY 31
NZDCAD 76
CADCHF -45
GBPJPY 1.8K
XAUUSD -89
CADJPY -133
EURJPY 118
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 33K
GBPUSD -258
EURUSD 763
EURAUD 10K
GBPAUD 12K
USDCHF -1.5K
GBPCAD 3.8K
AUDNZD 2.8K
EURGBP -481
EURCAD 199
AUDCAD 14K
USDCAD 1K
EURCHF -667
CHFJPY 796
AUDUSD 2.1K
EURNZD -466
NZDUSD 2K
GBPCHF -313
AUDJPY 897
NZDCAD -806
CADCHF 57
GBPJPY 14K
XAUUSD -1.4K
CADJPY -850
EURJPY 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +587.90 USD
Pire transaction: -294 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +413.38 USD
Perte consécutive maximale: -162.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 23
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live02
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.95 × 986
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 1219
ICMarketsSC-Live26
1.19 × 2234
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
Exness-Real17
1.30 × 210
ICMarketsSC-Live14
1.34 × 431
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
77 plus...
Aucun avis
2025.11.28 06:56
Trading operations on the account were performed for only 115 days. This comprises 10.42% of days out of the 1104 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 06:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.27% of days out of 1104 days of the signal's entire lifetime.
