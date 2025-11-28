SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / New2025
Zhen Wei Li

New2025

Zhen Wei Li
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
163 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 37%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 484
Gewinntrades:
2 744 (61.19%)
Verlusttrades:
1 740 (38.80%)
Bester Trade:
587.90 USD
Schlechtester Trade:
-294.28 USD
Bruttoprofit:
36 084.46 USD (353 391 pips)
Bruttoverlust:
-33 424.54 USD (251 852 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (413.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 104.53 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
13.19%
Letzter Trade:
7 Minuten
Trades pro Woche:
75
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
0.83
Long-Positionen:
2 208 (49.24%)
Short-Positionen:
2 276 (50.76%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.21 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-162.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-436.09 USD (4)
Wachstum pro Monat :
6.99%
Jahresprognose:
84.81%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
321.45 USD
Maximaler:
3 216.35 USD (16.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.07% (3 216.35 USD)
Kapital:
23.42% (286.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 941
GBPUSD 482
EURUSD 320
EURAUD 293
GBPAUD 285
AUDCAD 265
USDCHF 215
GBPCAD 208
EURGBP 205
AUDNZD 190
EURCAD 185
USDCAD 169
EURCHF 152
AUDUSD 110
CHFJPY 101
EURNZD 91
NZDUSD 53
GBPCHF 45
CADCHF 38
AUDJPY 29
NZDCAD 29
CADJPY 28
GBPJPY 22
XAUUSD 18
EURJPY 10
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 1.7K
GBPUSD -607
EURUSD -505
EURAUD 920
GBPAUD 957
AUDCAD 127
USDCHF -490
GBPCAD 9
EURGBP -354
AUDNZD -9
EURCAD -539
USDCAD -86
EURCHF -71
AUDUSD 94
CHFJPY 20
EURNZD -289
NZDUSD 77
GBPCHF -62
CADCHF -41
AUDJPY 31
NZDCAD 76
CADJPY -132
GBPJPY 1.8K
XAUUSD -89
EURJPY 118
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 34K
GBPUSD 161
EURUSD 1.1K
EURAUD 11K
GBPAUD 13K
AUDCAD 21K
USDCHF -1.4K
GBPCAD 4.2K
EURGBP -150
AUDNZD 2.8K
EURCAD 628
USDCAD 1.2K
EURCHF -667
AUDUSD 2.1K
CHFJPY 796
EURNZD -405
NZDUSD 2.4K
GBPCHF -270
CADCHF 322
AUDJPY 897
NZDCAD -806
CADJPY -591
GBPJPY 14K
XAUUSD -1.4K
EURJPY 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +587.90 USD
Schlechtester Trade: -294 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +413.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -162.31 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 23
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live02
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.95 × 986
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 1219
ICMarketsSC-Live26
1.19 × 2234
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
Exness-Real17
1.30 × 210
ICMarketsSC-Live14
1.34 × 431
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
noch 78 ...
Keine Bewertungen
2025.11.28 06:56
Trading operations on the account were performed for only 115 days. This comprises 10.42% of days out of the 1104 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 06:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.27% of days out of 1104 days of the signal's entire lifetime.
