Zhen Wei Li

New2025

Zhen Wei Li
0 отзывов
Надежность
162 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2022 36%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 446
Прибыльных трейдов:
2 720 (61.17%)
Убыточных трейдов:
1 726 (38.82%)
Лучший трейд:
587.90 USD
Худший трейд:
-294.28 USD
Общая прибыль:
36 056.72 USD (351 038 pips)
Общий убыток:
-33 411.41 USD (250 688 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (413.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 104.53 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
12.92%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
85
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.82
Длинных трейдов:
2 197 (49.42%)
Коротких трейдов:
2 249 (50.58%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.59 USD
Средняя прибыль:
13.26 USD
Средний убыток:
-19.36 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-162.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-436.09 USD (4)
Прирост в месяц:
6.92%
Годовой прогноз:
83.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
321.45 USD
Максимальная:
3 216.35 USD (16.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.07% (3 216.35 USD)
По эквити:
23.42% (286.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 940
GBPUSD 480
EURUSD 319
EURAUD 291
GBPAUD 281
AUDCAD 245
USDCHF 213
GBPCAD 207
EURGBP 203
AUDNZD 190
EURCAD 184
USDCAD 169
EURCHF 152
AUDUSD 109
CHFJPY 101
EURNZD 91
NZDUSD 53
GBPCHF 45
CADCHF 37
AUDJPY 29
NZDCAD 29
CADJPY 28
GBPJPY 22
XAUUSD 18
EURJPY 10
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 1.7K
GBPUSD -609
EURUSD -505
EURAUD 920
GBPAUD 957
AUDCAD 122
USDCHF -492
GBPCAD 8
EURGBP -357
AUDNZD -9
EURCAD -539
USDCAD -86
EURCHF -71
AUDUSD 94
CHFJPY 20
EURNZD -289
NZDUSD 77
GBPCHF -62
CADCHF -41
AUDJPY 31
NZDCAD 76
CADJPY -132
GBPJPY 1.8K
XAUUSD -89
EURJPY 118
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 33K
GBPUSD -31
EURUSD 1K
EURAUD 11K
GBPAUD 13K
AUDCAD 21K
USDCHF -1.4K
GBPCAD 4.1K
EURGBP -323
AUDNZD 2.8K
EURCAD 580
USDCAD 1.2K
EURCHF -667
AUDUSD 2.1K
CHFJPY 796
EURNZD -405
NZDUSD 2.4K
GBPCHF -270
CADCHF 311
AUDJPY 897
NZDCAD -806
CADJPY -591
GBPJPY 14K
XAUUSD -1.4K
EURJPY 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +587.90 USD
Худший трейд: -294 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +413.38 USD
Макс. убыток в серии: -162.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 23
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live02
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.95 × 986
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 1219
ICMarketsSC-Live26
1.19 × 2234
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
Exness-Real17
1.30 × 210
ICMarketsSC-Live14
1.34 × 431
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
еще 78...
Нет отзывов
2025.11.28 06:56
Trading operations on the account were performed for only 115 days. This comprises 10.42% of days out of the 1104 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 06:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.27% of days out of 1104 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
New2025
50 USD в месяц
36%
0
0
USD
1.2K
USD
162
100%
4 446
61%
100%
1.07
0.59
USD
23%
1:500
Копировать

