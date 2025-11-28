- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
4 466
Negociações com lucro:
2 735 (61.24%)
Negociações com perda:
1 731 (38.76%)
Melhor negociação:
587.90 USD
Pior negociação:
-294.28 USD
Lucro bruto:
36 071.47 USD (352 164 pips)
Perda bruta:
-33 417.14 USD (251 196 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (413.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 104.53 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
13.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
82
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.83
Negociações longas:
2 203 (49.33%)
Negociações curtas:
2 263 (50.67%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.59 USD
Lucro médio:
13.19 USD
Perda média:
-19.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-162.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-436.09 USD (4)
Crescimento mensal:
7.25%
Previsão anual:
87.96%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
321.45 USD
Máximo:
3 216.35 USD (16.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.07% (3 216.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.42% (286.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|941
|GBPUSD
|482
|EURUSD
|320
|EURAUD
|292
|GBPAUD
|282
|AUDCAD
|252
|USDCHF
|214
|GBPCAD
|208
|EURGBP
|205
|AUDNZD
|190
|EURCAD
|185
|USDCAD
|169
|EURCHF
|152
|AUDUSD
|110
|CHFJPY
|101
|EURNZD
|91
|NZDUSD
|53
|GBPCHF
|45
|CADCHF
|38
|AUDJPY
|29
|NZDCAD
|29
|CADJPY
|28
|GBPJPY
|22
|XAUUSD
|18
|EURJPY
|10
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|1.7K
|GBPUSD
|-607
|EURUSD
|-505
|EURAUD
|920
|GBPAUD
|957
|AUDCAD
|121
|USDCHF
|-491
|GBPCAD
|9
|EURGBP
|-354
|AUDNZD
|-9
|EURCAD
|-539
|USDCAD
|-86
|EURCHF
|-71
|AUDUSD
|94
|CHFJPY
|20
|EURNZD
|-289
|NZDUSD
|77
|GBPCHF
|-62
|CADCHF
|-41
|AUDJPY
|31
|NZDCAD
|76
|CADJPY
|-132
|GBPJPY
|1.8K
|XAUUSD
|-89
|EURJPY
|118
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|34K
|GBPUSD
|161
|EURUSD
|1.1K
|EURAUD
|11K
|GBPAUD
|13K
|AUDCAD
|20K
|USDCHF
|-1.4K
|GBPCAD
|4.2K
|EURGBP
|-150
|AUDNZD
|2.8K
|EURCAD
|628
|USDCAD
|1.2K
|EURCHF
|-667
|AUDUSD
|2.1K
|CHFJPY
|796
|EURNZD
|-405
|NZDUSD
|2.4K
|GBPCHF
|-270
|CADCHF
|322
|AUDJPY
|897
|NZDCAD
|-806
|CADJPY
|-591
|GBPJPY
|14K
|XAUUSD
|-1.4K
|EURJPY
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +587.90 USD
Pior negociação: -294 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +413.38 USD
Máxima perda consecutiva: -162.31 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 6
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 23
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live02
|0.18 × 11
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
ICMarketsSC-Live27
|0.35 × 210
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live24
|0.95 × 986
|
ICMarketsSC-Live25
|1.11 × 1219
|
ICMarketsSC-Live26
|1.19 × 2234
|
ICMarketsSC-Live18
|1.21 × 119
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
Exness-Real17
|1.30 × 210
|
ICMarketsSC-Live14
|1.34 × 431
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
78 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
37%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
162
100%
4 466
61%
100%
1.07
0.59
USD
USD
23%
1:500