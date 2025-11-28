SinaisSeções
Zhen Wei Li

New2025

Zhen Wei Li
0 comentários
Confiabilidade
162 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2022 37%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 466
Negociações com lucro:
2 735 (61.24%)
Negociações com perda:
1 731 (38.76%)
Melhor negociação:
587.90 USD
Pior negociação:
-294.28 USD
Lucro bruto:
36 071.47 USD (352 164 pips)
Perda bruta:
-33 417.14 USD (251 196 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (413.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 104.53 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
13.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
82
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.83
Negociações longas:
2 203 (49.33%)
Negociações curtas:
2 263 (50.67%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.59 USD
Lucro médio:
13.19 USD
Perda média:
-19.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-162.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-436.09 USD (4)
Crescimento mensal:
7.25%
Previsão anual:
87.96%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
321.45 USD
Máximo:
3 216.35 USD (16.67%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.07% (3 216.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.42% (286.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 941
GBPUSD 482
EURUSD 320
EURAUD 292
GBPAUD 282
AUDCAD 252
USDCHF 214
GBPCAD 208
EURGBP 205
AUDNZD 190
EURCAD 185
USDCAD 169
EURCHF 152
AUDUSD 110
CHFJPY 101
EURNZD 91
NZDUSD 53
GBPCHF 45
CADCHF 38
AUDJPY 29
NZDCAD 29
CADJPY 28
GBPJPY 22
XAUUSD 18
EURJPY 10
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 1.7K
GBPUSD -607
EURUSD -505
EURAUD 920
GBPAUD 957
AUDCAD 121
USDCHF -491
GBPCAD 9
EURGBP -354
AUDNZD -9
EURCAD -539
USDCAD -86
EURCHF -71
AUDUSD 94
CHFJPY 20
EURNZD -289
NZDUSD 77
GBPCHF -62
CADCHF -41
AUDJPY 31
NZDCAD 76
CADJPY -132
GBPJPY 1.8K
XAUUSD -89
EURJPY 118
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 34K
GBPUSD 161
EURUSD 1.1K
EURAUD 11K
GBPAUD 13K
AUDCAD 20K
USDCHF -1.4K
GBPCAD 4.2K
EURGBP -150
AUDNZD 2.8K
EURCAD 628
USDCAD 1.2K
EURCHF -667
AUDUSD 2.1K
CHFJPY 796
EURNZD -405
NZDUSD 2.4K
GBPCHF -270
CADCHF 322
AUDJPY 897
NZDCAD -806
CADJPY -591
GBPJPY 14K
XAUUSD -1.4K
EURJPY 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +587.90 USD
Pior negociação: -294 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +413.38 USD
Máxima perda consecutiva: -162.31 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 23
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live02
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.95 × 986
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 1219
ICMarketsSC-Live26
1.19 × 2234
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
Exness-Real17
1.30 × 210
ICMarketsSC-Live14
1.34 × 431
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
78 mais ...
Sem comentários
2025.11.28 06:56
Trading operations on the account were performed for only 115 days. This comprises 10.42% of days out of the 1104 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 06:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.27% of days out of 1104 days of the signal's entire lifetime.
