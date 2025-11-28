SegnaliSezioni
Zhen Wei Li

New2025

Zhen Wei Li
0 recensioni
Affidabilità
158 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2022 27%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 164
Profit Trade:
2 520 (60.51%)
Loss Trade:
1 644 (39.48%)
Best Trade:
587.90 USD
Worst Trade:
-294.28 USD
Profitto lordo:
35 913.61 USD (336 081 pips)
Perdita lorda:
-33 341.09 USD (245 523 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (413.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 104.53 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.38%
Ultimo trade:
21 minuti fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
2 073 (49.78%)
Short Trade:
2 091 (50.22%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.62 USD
Profitto medio:
14.25 USD
Perdita media:
-20.28 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-162.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-436.09 USD (4)
Crescita mensile:
13.56%
Previsione annuale:
164.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
321.45 USD
Massimale:
3 216.35 USD (16.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.07% (3 216.35 USD)
Per equità:
2.38% (27.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 920
GBPUSD 465
EURUSD 311
EURAUD 273
GBPAUD 266
USDCHF 202
GBPCAD 193
AUDNZD 190
EURGBP 185
EURCAD 171
AUDCAD 167
USDCAD 157
EURCHF 152
CHFJPY 101
AUDUSD 99
EURNZD 74
NZDUSD 45
GBPCHF 44
AUDJPY 29
NZDCAD 29
CADCHF 23
GBPJPY 22
XAUUSD 18
CADJPY 18
EURJPY 10
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 1.7K
GBPUSD -608
EURUSD -506
EURAUD 915
GBPAUD 955
USDCHF -489
GBPCAD 7
AUDNZD -9
EURGBP -357
EURCAD -543
AUDCAD 63
USDCAD -87
EURCHF -71
CHFJPY 20
AUDUSD 95
EURNZD -287
NZDUSD 74
GBPCHF -63
AUDJPY 31
NZDCAD 76
CADCHF -45
GBPJPY 1.8K
XAUUSD -89
CADJPY -133
EURJPY 118
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 33K
GBPUSD -258
EURUSD 763
EURAUD 10K
GBPAUD 12K
USDCHF -1.5K
GBPCAD 3.8K
AUDNZD 2.8K
EURGBP -481
EURCAD 199
AUDCAD 14K
USDCAD 1K
EURCHF -667
CHFJPY 796
AUDUSD 2.1K
EURNZD -466
NZDUSD 2K
GBPCHF -313
AUDJPY 897
NZDCAD -806
CADCHF 57
GBPJPY 14K
XAUUSD -1.4K
CADJPY -850
EURJPY 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +587.90 USD
Worst Trade: -294 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +413.38 USD
Massima perdita consecutiva: -162.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 23
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live02
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.95 × 986
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 1219
ICMarketsSC-Live26
1.19 × 2234
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
Exness-Real17
1.30 × 210
ICMarketsSC-Live14
1.34 × 431
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
77 più
Non ci sono recensioni
2025.11.28 06:56
Trading operations on the account were performed for only 115 days. This comprises 10.42% of days out of the 1104 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 06:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.27% of days out of 1104 days of the signal's entire lifetime.
