- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 164
Profit Trade:
2 520 (60.51%)
Loss Trade:
1 644 (39.48%)
Best Trade:
587.90 USD
Worst Trade:
-294.28 USD
Profitto lordo:
35 913.61 USD (336 081 pips)
Perdita lorda:
-33 341.09 USD (245 523 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (413.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 104.53 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.38%
Ultimo trade:
21 minuti fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
2 073 (49.78%)
Short Trade:
2 091 (50.22%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.62 USD
Profitto medio:
14.25 USD
Perdita media:
-20.28 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-162.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-436.09 USD (4)
Crescita mensile:
13.56%
Previsione annuale:
164.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
321.45 USD
Massimale:
3 216.35 USD (16.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.07% (3 216.35 USD)
Per equità:
2.38% (27.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|920
|GBPUSD
|465
|EURUSD
|311
|EURAUD
|273
|GBPAUD
|266
|USDCHF
|202
|GBPCAD
|193
|AUDNZD
|190
|EURGBP
|185
|EURCAD
|171
|AUDCAD
|167
|USDCAD
|157
|EURCHF
|152
|CHFJPY
|101
|AUDUSD
|99
|EURNZD
|74
|NZDUSD
|45
|GBPCHF
|44
|AUDJPY
|29
|NZDCAD
|29
|CADCHF
|23
|GBPJPY
|22
|XAUUSD
|18
|CADJPY
|18
|EURJPY
|10
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|1.7K
|GBPUSD
|-608
|EURUSD
|-506
|EURAUD
|915
|GBPAUD
|955
|USDCHF
|-489
|GBPCAD
|7
|AUDNZD
|-9
|EURGBP
|-357
|EURCAD
|-543
|AUDCAD
|63
|USDCAD
|-87
|EURCHF
|-71
|CHFJPY
|20
|AUDUSD
|95
|EURNZD
|-287
|NZDUSD
|74
|GBPCHF
|-63
|AUDJPY
|31
|NZDCAD
|76
|CADCHF
|-45
|GBPJPY
|1.8K
|XAUUSD
|-89
|CADJPY
|-133
|EURJPY
|118
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|33K
|GBPUSD
|-258
|EURUSD
|763
|EURAUD
|10K
|GBPAUD
|12K
|USDCHF
|-1.5K
|GBPCAD
|3.8K
|AUDNZD
|2.8K
|EURGBP
|-481
|EURCAD
|199
|AUDCAD
|14K
|USDCAD
|1K
|EURCHF
|-667
|CHFJPY
|796
|AUDUSD
|2.1K
|EURNZD
|-466
|NZDUSD
|2K
|GBPCHF
|-313
|AUDJPY
|897
|NZDCAD
|-806
|CADCHF
|57
|GBPJPY
|14K
|XAUUSD
|-1.4K
|CADJPY
|-850
|EURJPY
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +587.90 USD
Worst Trade: -294 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +413.38 USD
Massima perdita consecutiva: -162.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 6
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 23
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live02
|0.18 × 11
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
ICMarketsSC-Live27
|0.35 × 210
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live24
|0.95 × 986
|
ICMarketsSC-Live25
|1.11 × 1219
|
ICMarketsSC-Live26
|1.19 × 2234
|
ICMarketsSC-Live18
|1.21 × 119
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
Exness-Real17
|1.30 × 210
|
ICMarketsSC-Live14
|1.34 × 431
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
Non ci sono recensioni
