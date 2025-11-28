シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / New2025
Zhen Wei Li

New2025

Zhen Wei Li
レビュー0件
信頼性
162週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 37%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 466
利益トレード:
2 735 (61.24%)
損失トレード:
1 731 (38.76%)
ベストトレード:
587.90 USD
最悪のトレード:
-294.28 USD
総利益:
36 071.47 USD (352 164 pips)
総損失:
-33 417.14 USD (251 196 pips)
最大連続の勝ち:
32 (413.38 USD)
最大連続利益:
3 104.53 USD (10)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
13.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
82
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.83
長いトレード:
2 203 (49.33%)
短いトレード:
2 263 (50.67%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.59 USD
平均利益:
13.19 USD
平均損失:
-19.31 USD
最大連続の負け:
20 (-162.31 USD)
最大連続損失:
-436.09 USD (4)
月間成長:
7.25%
年間予想:
87.96%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
321.45 USD
最大の:
3 216.35 USD (16.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.07% (3 216.35 USD)
エクイティによる:
23.42% (286.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 941
GBPUSD 482
EURUSD 320
EURAUD 292
GBPAUD 282
AUDCAD 252
USDCHF 214
GBPCAD 208
EURGBP 205
AUDNZD 190
EURCAD 185
USDCAD 169
EURCHF 152
AUDUSD 110
CHFJPY 101
EURNZD 91
NZDUSD 53
GBPCHF 45
CADCHF 38
AUDJPY 29
NZDCAD 29
CADJPY 28
GBPJPY 22
XAUUSD 18
EURJPY 10
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 1.7K
GBPUSD -607
EURUSD -505
EURAUD 920
GBPAUD 957
AUDCAD 121
USDCHF -491
GBPCAD 9
EURGBP -354
AUDNZD -9
EURCAD -539
USDCAD -86
EURCHF -71
AUDUSD 94
CHFJPY 20
EURNZD -289
NZDUSD 77
GBPCHF -62
CADCHF -41
AUDJPY 31
NZDCAD 76
CADJPY -132
GBPJPY 1.8K
XAUUSD -89
EURJPY 118
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 34K
GBPUSD 161
EURUSD 1.1K
EURAUD 11K
GBPAUD 13K
AUDCAD 20K
USDCHF -1.4K
GBPCAD 4.2K
EURGBP -150
AUDNZD 2.8K
EURCAD 628
USDCAD 1.2K
EURCHF -667
AUDUSD 2.1K
CHFJPY 796
EURNZD -405
NZDUSD 2.4K
GBPCHF -270
CADCHF 322
AUDJPY 897
NZDCAD -806
CADJPY -591
GBPJPY 14K
XAUUSD -1.4K
EURJPY 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +587.90 USD
最悪のトレード: -294 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +413.38 USD
最大連続損失: -162.31 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 23
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live02
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.95 × 986
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 1219
ICMarketsSC-Live26
1.19 × 2234
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
Exness-Real17
1.30 × 210
ICMarketsSC-Live14
1.34 × 431
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
78 より多く...
レビューなし
2025.11.28 06:56
Trading operations on the account were performed for only 115 days. This comprises 10.42% of days out of the 1104 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 06:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.27% of days out of 1104 days of the signal's entire lifetime.
