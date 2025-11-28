SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / New2025
Zhen Wei Li

New2025

Zhen Wei Li
0 comentarios
Fiabilidad
162 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2022 37%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 466
Transacciones Rentables:
2 735 (61.24%)
Transacciones Irrentables:
1 731 (38.76%)
Mejor transacción:
587.90 USD
Peor transacción:
-294.28 USD
Beneficio Bruto:
36 071.47 USD (352 164 pips)
Pérdidas Brutas:
-33 417.14 USD (251 196 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (413.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 104.53 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
13.19%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
82
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.83
Transacciones Largas:
2 203 (49.33%)
Transacciones Cortas:
2 263 (50.67%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.59 USD
Beneficio medio:
13.19 USD
Pérdidas medias:
-19.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-162.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-436.09 USD (4)
Crecimiento al mes:
7.25%
Pronóstico anual:
87.96%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
321.45 USD
Máxima:
3 216.35 USD (16.67%)
Reducción relativa:
De balance:
11.07% (3 216.35 USD)
De fondos:
23.42% (286.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 941
GBPUSD 482
EURUSD 320
EURAUD 292
GBPAUD 282
AUDCAD 252
USDCHF 214
GBPCAD 208
EURGBP 205
AUDNZD 190
EURCAD 185
USDCAD 169
EURCHF 152
AUDUSD 110
CHFJPY 101
EURNZD 91
NZDUSD 53
GBPCHF 45
CADCHF 38
AUDJPY 29
NZDCAD 29
CADJPY 28
GBPJPY 22
XAUUSD 18
EURJPY 10
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 1.7K
GBPUSD -607
EURUSD -505
EURAUD 920
GBPAUD 957
AUDCAD 121
USDCHF -491
GBPCAD 9
EURGBP -354
AUDNZD -9
EURCAD -539
USDCAD -86
EURCHF -71
AUDUSD 94
CHFJPY 20
EURNZD -289
NZDUSD 77
GBPCHF -62
CADCHF -41
AUDJPY 31
NZDCAD 76
CADJPY -132
GBPJPY 1.8K
XAUUSD -89
EURJPY 118
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 34K
GBPUSD 161
EURUSD 1.1K
EURAUD 11K
GBPAUD 13K
AUDCAD 20K
USDCHF -1.4K
GBPCAD 4.2K
EURGBP -150
AUDNZD 2.8K
EURCAD 628
USDCAD 1.2K
EURCHF -667
AUDUSD 2.1K
CHFJPY 796
EURNZD -405
NZDUSD 2.4K
GBPCHF -270
CADCHF 322
AUDJPY 897
NZDCAD -806
CADJPY -591
GBPJPY 14K
XAUUSD -1.4K
EURJPY 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +587.90 USD
Peor transacción: -294 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +413.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -162.31 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 23
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live02
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.95 × 986
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 1219
ICMarketsSC-Live26
1.19 × 2234
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
Exness-Real17
1.30 × 210
ICMarketsSC-Live14
1.34 × 431
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
otros 78...
No hay comentarios
2025.11.28 06:56
Trading operations on the account were performed for only 115 days. This comprises 10.42% of days out of the 1104 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 06:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.27% of days out of 1104 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
New2025
50 USD al mes
37%
0
0
USD
1.2K
USD
162
100%
4 466
61%
100%
1.07
0.59
USD
23%
1:500
Copiar

