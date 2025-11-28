- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
4 443
Profit Trades:
2 719 (61.19%)
Loss Trades:
1 724 (38.80%)
Best trade:
587.90 USD
Worst trade:
-294.28 USD
Gross Profit:
36 053.05 USD (350 862 pips)
Gross Loss:
-33 407.82 USD (250 341 pips)
Maximum consecutive wins:
32 (413.38 USD)
Maximal consecutive profit:
3 104.53 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
12.92%
Latest trade:
28 minutes ago
Trades per week:
88
Avg holding time:
8 hours
Recovery Factor:
0.82
Long Trades:
2 197 (49.45%)
Short Trades:
2 246 (50.55%)
Profit Factor:
1.08
Expected Payoff:
0.60 USD
Average Profit:
13.26 USD
Average Loss:
-19.38 USD
Maximum consecutive losses:
20 (-162.31 USD)
Maximal consecutive loss:
-436.09 USD (4)
Monthly growth:
6.91%
Annual Forecast:
83.89%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
321.45 USD
Maximal:
3 216.35 USD (16.67%)
Relative drawdown:
By Balance:
11.07% (3 216.35 USD)
By Equity:
23.15% (282.93 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|USDJPY
|940
|GBPUSD
|480
|EURUSD
|319
|EURAUD
|291
|GBPAUD
|281
|AUDCAD
|242
|USDCHF
|213
|GBPCAD
|207
|EURGBP
|203
|AUDNZD
|190
|EURCAD
|184
|USDCAD
|169
|EURCHF
|152
|AUDUSD
|109
|CHFJPY
|101
|EURNZD
|91
|NZDUSD
|53
|GBPCHF
|45
|CADCHF
|37
|AUDJPY
|29
|NZDCAD
|29
|CADJPY
|28
|GBPJPY
|22
|XAUUSD
|18
|EURJPY
|10
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|1.7K
|GBPUSD
|-609
|EURUSD
|-505
|EURAUD
|920
|GBPAUD
|957
|AUDCAD
|122
|USDCHF
|-492
|GBPCAD
|8
|EURGBP
|-357
|AUDNZD
|-9
|EURCAD
|-539
|USDCAD
|-86
|EURCHF
|-71
|AUDUSD
|94
|CHFJPY
|20
|EURNZD
|-289
|NZDUSD
|77
|GBPCHF
|-62
|CADCHF
|-41
|AUDJPY
|31
|NZDCAD
|76
|CADJPY
|-132
|GBPJPY
|1.8K
|XAUUSD
|-89
|EURJPY
|118
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|33K
|GBPUSD
|-31
|EURUSD
|1K
|EURAUD
|11K
|GBPAUD
|13K
|AUDCAD
|21K
|USDCHF
|-1.4K
|GBPCAD
|4.1K
|EURGBP
|-323
|AUDNZD
|2.8K
|EURCAD
|580
|USDCAD
|1.2K
|EURCHF
|-667
|AUDUSD
|2.1K
|CHFJPY
|796
|EURNZD
|-405
|NZDUSD
|2.4K
|GBPCHF
|-270
|CADCHF
|311
|AUDJPY
|897
|NZDCAD
|-806
|CADJPY
|-591
|GBPJPY
|14K
|XAUUSD
|-1.4K
|EURJPY
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +587.90 USD
Worst trade: -294 USD
Maximum consecutive wins: 10
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +413.38 USD
Maximal consecutive loss: -162.31 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-Live26" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 6
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 23
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live02
|0.18 × 11
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
ICMarketsSC-Live27
|0.35 × 210
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live24
|0.95 × 986
|
ICMarketsSC-Live25
|1.11 × 1219
|
ICMarketsSC-Live26
|1.19 × 2234
|
ICMarketsSC-Live18
|1.21 × 119
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
Exness-Real17
|1.30 × 210
|
ICMarketsSC-Live14
|1.34 × 431
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
50 USD per month
36%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
162
100%
4 443
61%
100%
1.07
0.60
USD
USD
23%
1:500