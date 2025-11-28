SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / New2025
Zhen Wei Li

New2025

Zhen Wei Li
0 reviews
Reliability
162 weeks
0 / 0 USD
Copy for 50 USD per month
growth since 2022 36%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
4 443
Profit Trades:
2 719 (61.19%)
Loss Trades:
1 724 (38.80%)
Best trade:
587.90 USD
Worst trade:
-294.28 USD
Gross Profit:
36 053.05 USD (350 862 pips)
Gross Loss:
-33 407.82 USD (250 341 pips)
Maximum consecutive wins:
32 (413.38 USD)
Maximal consecutive profit:
3 104.53 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
12.92%
Latest trade:
28 minutes ago
Trades per week:
88
Avg holding time:
8 hours
Recovery Factor:
0.82
Long Trades:
2 197 (49.45%)
Short Trades:
2 246 (50.55%)
Profit Factor:
1.08
Expected Payoff:
0.60 USD
Average Profit:
13.26 USD
Average Loss:
-19.38 USD
Maximum consecutive losses:
20 (-162.31 USD)
Maximal consecutive loss:
-436.09 USD (4)
Monthly growth:
6.91%
Annual Forecast:
83.89%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
321.45 USD
Maximal:
3 216.35 USD (16.67%)
Relative drawdown:
By Balance:
11.07% (3 216.35 USD)
By Equity:
23.15% (282.93 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDJPY 940
GBPUSD 480
EURUSD 319
EURAUD 291
GBPAUD 281
AUDCAD 242
USDCHF 213
GBPCAD 207
EURGBP 203
AUDNZD 190
EURCAD 184
USDCAD 169
EURCHF 152
AUDUSD 109
CHFJPY 101
EURNZD 91
NZDUSD 53
GBPCHF 45
CADCHF 37
AUDJPY 29
NZDCAD 29
CADJPY 28
GBPJPY 22
XAUUSD 18
EURJPY 10
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 1.7K
GBPUSD -609
EURUSD -505
EURAUD 920
GBPAUD 957
AUDCAD 122
USDCHF -492
GBPCAD 8
EURGBP -357
AUDNZD -9
EURCAD -539
USDCAD -86
EURCHF -71
AUDUSD 94
CHFJPY 20
EURNZD -289
NZDUSD 77
GBPCHF -62
CADCHF -41
AUDJPY 31
NZDCAD 76
CADJPY -132
GBPJPY 1.8K
XAUUSD -89
EURJPY 118
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 33K
GBPUSD -31
EURUSD 1K
EURAUD 11K
GBPAUD 13K
AUDCAD 21K
USDCHF -1.4K
GBPCAD 4.1K
EURGBP -323
AUDNZD 2.8K
EURCAD 580
USDCAD 1.2K
EURCHF -667
AUDUSD 2.1K
CHFJPY 796
EURNZD -405
NZDUSD 2.4K
GBPCHF -270
CADCHF 311
AUDJPY 897
NZDCAD -806
CADJPY -591
GBPJPY 14K
XAUUSD -1.4K
EURJPY 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +587.90 USD
Worst trade: -294 USD
Maximum consecutive wins: 10
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +413.38 USD
Maximal consecutive loss: -162.31 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-Live26" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 23
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live02
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.95 × 986
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 1219
ICMarketsSC-Live26
1.19 × 2234
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
Exness-Real17
1.30 × 210
ICMarketsSC-Live14
1.34 × 431
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
78 more...
No reviews
2025.11.28 06:56
Trading operations on the account were performed for only 115 days. This comprises 10.42% of days out of the 1104 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 06:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.27% of days out of 1104 days of the signal's entire lifetime.
