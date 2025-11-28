- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 458
盈利交易:
2 731 (61.26%)
亏损交易:
1 727 (38.74%)
最好交易:
587.90 USD
最差交易:
-294.28 USD
毛利:
36 065.42 USD (351 660 pips)
毛利亏损:
-33 411.53 USD (250 688 pips)
最大连续赢利:
32 (413.38 USD)
最大连续盈利:
3 104.53 USD (10)
夏普比率:
0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
13.19%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
81
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.83
长期交易:
2 202 (49.39%)
短期交易:
2 256 (50.61%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.60 USD
平均利润:
13.21 USD
平均损失:
-19.35 USD
最大连续失误:
20 (-162.31 USD)
最大连续亏损:
-436.09 USD (4)
每月增长:
7.30%
年度预测:
88.59%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
321.45 USD
最大值:
3 216.35 USD (16.67%)
相对跌幅:
结余:
11.07% (3 216.35 USD)
净值:
23.42% (286.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|940
|GBPUSD
|482
|EURUSD
|320
|EURAUD
|292
|GBPAUD
|282
|AUDCAD
|245
|USDCHF
|214
|GBPCAD
|208
|EURGBP
|205
|AUDNZD
|190
|EURCAD
|185
|USDCAD
|169
|EURCHF
|152
|AUDUSD
|110
|CHFJPY
|101
|EURNZD
|91
|NZDUSD
|53
|GBPCHF
|45
|CADCHF
|38
|AUDJPY
|29
|NZDCAD
|29
|CADJPY
|28
|GBPJPY
|22
|XAUUSD
|18
|EURJPY
|10
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|1.7K
|GBPUSD
|-607
|EURUSD
|-505
|EURAUD
|920
|GBPAUD
|957
|AUDCAD
|122
|USDCHF
|-491
|GBPCAD
|9
|EURGBP
|-354
|AUDNZD
|-9
|EURCAD
|-539
|USDCAD
|-86
|EURCHF
|-71
|AUDUSD
|94
|CHFJPY
|20
|EURNZD
|-289
|NZDUSD
|77
|GBPCHF
|-62
|CADCHF
|-41
|AUDJPY
|31
|NZDCAD
|76
|CADJPY
|-132
|GBPJPY
|1.8K
|XAUUSD
|-89
|EURJPY
|118
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|33K
|GBPUSD
|161
|EURUSD
|1.1K
|EURAUD
|11K
|GBPAUD
|13K
|AUDCAD
|21K
|USDCHF
|-1.4K
|GBPCAD
|4.2K
|EURGBP
|-150
|AUDNZD
|2.8K
|EURCAD
|628
|USDCAD
|1.2K
|EURCHF
|-667
|AUDUSD
|2.1K
|CHFJPY
|796
|EURNZD
|-405
|NZDUSD
|2.4K
|GBPCHF
|-270
|CADCHF
|322
|AUDJPY
|897
|NZDCAD
|-806
|CADJPY
|-591
|GBPJPY
|14K
|XAUUSD
|-1.4K
|EURJPY
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +587.90 USD
最差交易: -294 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +413.38 USD
最大连续亏损: -162.31 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 6
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 23
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live02
|0.18 × 11
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
ICMarketsSC-Live27
|0.35 × 210
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live24
|0.95 × 986
|
ICMarketsSC-Live25
|1.11 × 1219
|
ICMarketsSC-Live26
|1.19 × 2234
|
ICMarketsSC-Live18
|1.21 × 119
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
Exness-Real17
|1.30 × 210
|
ICMarketsSC-Live14
|1.34 × 431
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
36%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
162
100%
4 458
61%
100%
1.07
0.60
USD
USD
23%
1:500