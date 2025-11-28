信号部分
信号 / MetaTrader 4 / New2025
Zhen Wei Li

New2025

Zhen Wei Li
0条评论
可靠性
162
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2022 36%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 458
盈利交易:
2 731 (61.26%)
亏损交易:
1 727 (38.74%)
最好交易:
587.90 USD
最差交易:
-294.28 USD
毛利:
36 065.42 USD (351 660 pips)
毛利亏损:
-33 411.53 USD (250 688 pips)
最大连续赢利:
32 (413.38 USD)
最大连续盈利:
3 104.53 USD (10)
夏普比率:
0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
13.19%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
81
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.83
长期交易:
2 202 (49.39%)
短期交易:
2 256 (50.61%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.60 USD
平均利润:
13.21 USD
平均损失:
-19.35 USD
最大连续失误:
20 (-162.31 USD)
最大连续亏损:
-436.09 USD (4)
每月增长:
7.30%
年度预测:
88.59%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
321.45 USD
最大值:
3 216.35 USD (16.67%)
相对跌幅:
结余:
11.07% (3 216.35 USD)
净值:
23.42% (286.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 940
GBPUSD 482
EURUSD 320
EURAUD 292
GBPAUD 282
AUDCAD 245
USDCHF 214
GBPCAD 208
EURGBP 205
AUDNZD 190
EURCAD 185
USDCAD 169
EURCHF 152
AUDUSD 110
CHFJPY 101
EURNZD 91
NZDUSD 53
GBPCHF 45
CADCHF 38
AUDJPY 29
NZDCAD 29
CADJPY 28
GBPJPY 22
XAUUSD 18
EURJPY 10
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 1.7K
GBPUSD -607
EURUSD -505
EURAUD 920
GBPAUD 957
AUDCAD 122
USDCHF -491
GBPCAD 9
EURGBP -354
AUDNZD -9
EURCAD -539
USDCAD -86
EURCHF -71
AUDUSD 94
CHFJPY 20
EURNZD -289
NZDUSD 77
GBPCHF -62
CADCHF -41
AUDJPY 31
NZDCAD 76
CADJPY -132
GBPJPY 1.8K
XAUUSD -89
EURJPY 118
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 33K
GBPUSD 161
EURUSD 1.1K
EURAUD 11K
GBPAUD 13K
AUDCAD 21K
USDCHF -1.4K
GBPCAD 4.2K
EURGBP -150
AUDNZD 2.8K
EURCAD 628
USDCAD 1.2K
EURCHF -667
AUDUSD 2.1K
CHFJPY 796
EURNZD -405
NZDUSD 2.4K
GBPCHF -270
CADCHF 322
AUDJPY 897
NZDCAD -806
CADJPY -591
GBPJPY 14K
XAUUSD -1.4K
EURJPY 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +587.90 USD
最差交易: -294 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +413.38 USD
最大连续亏损: -162.31 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 23
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live02
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.95 × 986
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 1219
ICMarketsSC-Live26
1.19 × 2234
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
Exness-Real17
1.30 × 210
ICMarketsSC-Live14
1.34 × 431
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
78 更多...
没有评论
2025.11.28 06:56
Trading operations on the account were performed for only 115 days. This comprises 10.42% of days out of the 1104 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 06:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.27% of days out of 1104 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
New2025
每月50 USD
36%
0
0
USD
1.2K
USD
162
100%
4 458
61%
100%
1.07
0.60
USD
23%
1:500
