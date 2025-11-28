SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DhasCartell
Henricus Dian Yudha

DhasCartell

Henricus Dian Yudha
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 347%
RoboForex-Pro-5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
205
Kârla kapanan işlemler:
112 (54.63%)
Zararla kapanan işlemler:
93 (45.37%)
En iyi işlem:
131.94 USD
En kötü işlem:
-54.76 USD
Brüt kâr:
2 032.17 USD (104 716 pips)
Brüt zarar:
-995.42 USD (52 809 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (115.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
246.22 USD (4)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.27%
En son işlem:
25 dakika önce
Hafta başına işlemler:
90
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
5.77
Alış işlemleri:
90 (43.90%)
Satış işlemleri:
115 (56.10%)
Kâr faktörü:
2.04
Beklenen getiri:
5.06 USD
Ortalama kâr:
18.14 USD
Ortalama zarar:
-10.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-21.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-136.14 USD (6)
Aylık büyüme:
347.34%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.70 USD
Maksimum:
179.60 USD (18.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.15% (179.60 USD)
Varlığa göre:
0.05% (0.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 205
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 52K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +131.94 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +115.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.24 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.68 × 491
RoboForex-Pro-4
2.06 × 72
ICMarketsSC-Live23
2.23 × 35
RoboForex-Pro-5
3.15 × 821
FusionMarkets-Live 2
3.44 × 34
RoboForex-Pro
3.67 × 9
ForexClubBY-MT4 Real Server
4.39 × 97
Alpari-Pro.ECN
7.53 × 55
XMGlobal-Real 24
14.50 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Indo
İnceleme yok
2025.11.28 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DhasCartell
Ayda 100 USD
347%
0
0
USD
1.3K
USD
3
0%
205
54%
100%
2.04
5.06
USD
18%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.