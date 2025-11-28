- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
205
Kârla kapanan işlemler:
112 (54.63%)
Zararla kapanan işlemler:
93 (45.37%)
En iyi işlem:
131.94 USD
En kötü işlem:
-54.76 USD
Brüt kâr:
2 032.17 USD (104 716 pips)
Brüt zarar:
-995.42 USD (52 809 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (115.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
246.22 USD (4)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.27%
En son işlem:
25 dakika önce
Hafta başına işlemler:
90
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
5.77
Alış işlemleri:
90 (43.90%)
Satış işlemleri:
115 (56.10%)
Kâr faktörü:
2.04
Beklenen getiri:
5.06 USD
Ortalama kâr:
18.14 USD
Ortalama zarar:
-10.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-21.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-136.14 USD (6)
Aylık büyüme:
347.34%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.70 USD
Maksimum:
179.60 USD (18.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.15% (179.60 USD)
Varlığa göre:
0.05% (0.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|205
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|52K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +131.94 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +115.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.24 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.68 × 491
|
RoboForex-Pro-4
|2.06 × 72
|
ICMarketsSC-Live23
|2.23 × 35
|
RoboForex-Pro-5
|3.15 × 821
|
FusionMarkets-Live 2
|3.44 × 34
|
RoboForex-Pro
|3.67 × 9
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|4.39 × 97
|
Alpari-Pro.ECN
|7.53 × 55
|
XMGlobal-Real 24
|14.50 × 2
Indo
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
347%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
3
0%
205
54%
100%
2.04
5.06
USD
USD
18%
1:500