Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики.
- Средства
Всего трейдов:
354
Прибыльных трейдов:
196 (55.36%)
Убыточных трейдов:
158 (44.63%)
Лучший трейд:
144.60 USD
Худший трейд:
-93.95 USD
Общая прибыль:
5 011.86 USD (181 437 pips)
Общий убыток:
-1 860.37 USD (82 399 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (272.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
591.45 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
32.37%
Макс. загрузка депозита:
10.42%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
17.55
Длинных трейдов:
162 (45.76%)
Коротких трейдов:
192 (54.24%)
Профит фактор:
2.69
Мат. ожидание:
8.90 USD
Средняя прибыль:
25.57 USD
Средний убыток:
-11.77 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-103.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-153.90 USD (3)
Прирост в месяц:
280.54%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.70 USD
Максимальная:
179.60 USD (18.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.15% (179.60 USD)
По эквити:
10.38% (286.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|354
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|99K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +144.60 USD
Худший трейд: -94 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +272.55 USD
Макс. убыток в серии: -103.58 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.24 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.68 × 491
|
RoboForex-Pro-4
|2.06 × 72
|
ICMarketsSC-Live23
|2.23 × 35
|
RoboForex-Pro-5
|3.15 × 821
|
FusionMarkets-Live 2
|3.44 × 34
|
RoboForex-Pro
|3.67 × 9
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|4.39 × 97
|
Alpari-Pro.ECN
|7.53 × 55
|
XMGlobal-Real 24
|14.50 × 2
