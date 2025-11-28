СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / DhasCartell
Henricus Dian Yudha

DhasCartell

Henricus Dian Yudha
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 777 USD в месяц
прирост с 2025 158%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
354
Прибыльных трейдов:
196 (55.36%)
Убыточных трейдов:
158 (44.63%)
Лучший трейд:
144.60 USD
Худший трейд:
-93.95 USD
Общая прибыль:
5 011.86 USD (181 437 pips)
Общий убыток:
-1 860.37 USD (82 399 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (272.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
591.45 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
32.37%
Макс. загрузка депозита:
10.42%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
17.55
Длинных трейдов:
162 (45.76%)
Коротких трейдов:
192 (54.24%)
Профит фактор:
2.69
Мат. ожидание:
8.90 USD
Средняя прибыль:
25.57 USD
Средний убыток:
-11.77 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-103.58 USD)
Макс. убыток в серии:
-153.90 USD (3)
Прирост в месяц:
280.54%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.70 USD
Максимальная:
179.60 USD (18.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.15% (179.60 USD)
По эквити:
10.38% (286.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 354
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 99K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +144.60 USD
Худший трейд: -94 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +272.55 USD
Макс. убыток в серии: -103.58 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.24 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.68 × 491
RoboForex-Pro-4
2.06 × 72
ICMarketsSC-Live23
2.23 × 35
RoboForex-Pro-5
3.15 × 821
FusionMarkets-Live 2
3.44 × 34
RoboForex-Pro
3.67 × 9
ForexClubBY-MT4 Real Server
4.39 × 97
Alpari-Pro.ECN
7.53 × 55
XMGlobal-Real 24
14.50 × 2
Indo
Нет отзывов
2025.12.10 09:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 08:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 10:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 08:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 08:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 07:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 07:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 06:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 05:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 05:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.