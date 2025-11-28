- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
354
利益トレード:
196 (55.36%)
損失トレード:
158 (44.63%)
ベストトレード:
144.60 USD
最悪のトレード:
-93.95 USD
総利益:
5 011.86 USD (181 437 pips)
総損失:
-1 860.37 USD (82 399 pips)
最大連続の勝ち:
9 (272.55 USD)
最大連続利益:
591.45 USD (7)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
32.37%
最大入金額:
10.42%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
17.55
長いトレード:
162 (45.76%)
短いトレード:
192 (54.24%)
プロフィットファクター:
2.69
期待されたペイオフ:
8.90 USD
平均利益:
25.57 USD
平均損失:
-11.77 USD
最大連続の負け:
8 (-103.58 USD)
最大連続損失:
-153.90 USD (3)
月間成長:
280.54%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.70 USD
最大の:
179.60 USD (18.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.15% (179.60 USD)
エクイティによる:
10.38% (286.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|354
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|99K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +144.60 USD
最悪のトレード: -94 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +272.55 USD
最大連続損失: -103.58 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.24 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.68 × 491
|
RoboForex-Pro-4
|2.06 × 72
|
ICMarketsSC-Live23
|2.23 × 35
|
RoboForex-Pro-5
|3.15 × 821
|
FusionMarkets-Live 2
|3.44 × 34
|
RoboForex-Pro
|3.67 × 9
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|4.39 × 97
|
Alpari-Pro.ECN
|7.53 × 55
|
XMGlobal-Real 24
|14.50 × 2
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
777 USD/月
158%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
7
0%
354
55%
32%
2.69
8.90
USD
USD
18%
1:500