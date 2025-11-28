시그널섹션
Henricus Dian Yudha

DhasCartell

Henricus Dian Yudha
0 리뷰
안정성
10
0 / 0 USD
월별 777 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 198%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
539
이익 거래:
291 (53.98%)
손실 거래:
248 (46.01%)
최고의 거래:
285.30 USD
최악의 거래:
-182.30 USD
총 수익:
9 306.95 USD (250 878 pips)
총 손실:
-5 422.11 USD (144 189 pips)
연속 최대 이익:
10 (315.45 USD)
연속 최대 이익:
666.40 USD (5)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
27.79%
최대 입금량:
68.46%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
128
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
3.00
롱(주식매수):
236 (43.78%)
숏(주식차입매도):
303 (56.22%)
수익 요인:
1.72
기대수익:
7.21 USD
평균 이익:
31.98 USD
평균 손실:
-21.86 USD
연속 최대 손실:
10 (-902.10 USD)
연속 최대 손실:
-902.10 USD (10)
월별 성장률:
38.68%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.70 USD
최대한의:
1 296.50 USD (36.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.40% (1 296.50 USD)
자본금별:
77.53% (3 187.75 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 538
XAGUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 3.9K
XAGUSD 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 107K
XAGUSD 118
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +285.30 USD
최악의 거래: -182 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +315.45 USD
연속 최대 손실: -902.10 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-Pro-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.24 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.68 × 491
RoboForex-Pro-4
2.06 × 72
ICMarketsSC-Live23
2.23 × 35
RoboForex-Pro-5
2.95 × 902
FusionMarkets-Live 2
3.44 × 34
RoboForex-Pro
3.67 × 9
ForexClubBY-MT4 Real Server
4.39 × 97
Alpari-Pro.ECN
7.53 × 55
XMGlobal-Real 24
14.50 × 2
Indo
리뷰 없음
2026.01.15 02:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.14 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 08:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 06:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 07:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 06:44
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 06:58
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.05 05:58
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 03:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 02:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 02:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 09:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 08:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 10:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 08:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
