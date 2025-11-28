리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-Pro-6 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.24 × 38 ICMarketsSC-Live09 0.68 × 491 RoboForex-Pro-4 2.06 × 72 ICMarketsSC-Live23 2.23 × 35 RoboForex-Pro-5 2.95 × 902 FusionMarkets-Live 2 3.44 × 34 RoboForex-Pro 3.67 × 9 ForexClubBY-MT4 Real Server 4.39 × 97 Alpari-Pro.ECN 7.53 × 55 XMGlobal-Real 24 14.50 × 2