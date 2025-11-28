- 성장
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다.
트레이드:
539
이익 거래:
291 (53.98%)
손실 거래:
248 (46.01%)
최고의 거래:
285.30 USD
최악의 거래:
-182.30 USD
총 수익:
9 306.95 USD (250 878 pips)
총 손실:
-5 422.11 USD (144 189 pips)
연속 최대 이익:
10 (315.45 USD)
연속 최대 이익:
666.40 USD (5)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
27.79%
최대 입금량:
68.46%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
128
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
3.00
롱(주식매수):
236 (43.78%)
숏(주식차입매도):
303 (56.22%)
수익 요인:
1.72
기대수익:
7.21 USD
평균 이익:
31.98 USD
평균 손실:
-21.86 USD
연속 최대 손실:
10 (-902.10 USD)
연속 최대 손실:
-902.10 USD (10)
월별 성장률:
38.68%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.70 USD
최대한의:
1 296.50 USD (36.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.40% (1 296.50 USD)
자본금별:
77.53% (3 187.75 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|538
|XAGUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.9K
|XAGUSD
|30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|107K
|XAGUSD
|118
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +285.30 USD
최악의 거래: -182 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +315.45 USD
연속 최대 손실: -902.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.24 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.68 × 491
|
RoboForex-Pro-4
|2.06 × 72
|
ICMarketsSC-Live23
|2.23 × 35
|
RoboForex-Pro-5
|2.95 × 902
|
FusionMarkets-Live 2
|3.44 × 34
|
RoboForex-Pro
|3.67 × 9
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|4.39 × 97
|
Alpari-Pro.ECN
|7.53 × 55
|
XMGlobal-Real 24
|14.50 × 2
Indo
리뷰 없음
