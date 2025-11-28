SeñalesSecciones
Henricus Dian Yudha

DhasCartell

Henricus Dian Yudha
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 777 USD al mes
incremento desde 2025 158%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
354
Transacciones Rentables:
196 (55.36%)
Transacciones Irrentables:
158 (44.63%)
Mejor transacción:
144.60 USD
Peor transacción:
-93.95 USD
Beneficio Bruto:
5 011.86 USD (181 437 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 860.37 USD (82 399 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (272.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
591.45 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
32.37%
Carga máxima del depósito:
10.42%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
17.55
Transacciones Largas:
162 (45.76%)
Transacciones Cortas:
192 (54.24%)
Factor de Beneficio:
2.69
Beneficio Esperado:
8.90 USD
Beneficio medio:
25.57 USD
Pérdidas medias:
-11.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-103.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-153.90 USD (3)
Crecimiento al mes:
280.54%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.70 USD
Máxima:
179.60 USD (18.15%)
Reducción relativa:
De balance:
18.15% (179.60 USD)
De fondos:
10.38% (286.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 354
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 99K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +144.60 USD
Peor transacción: -94 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +272.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -103.58 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-Pro-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.24 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.68 × 491
RoboForex-Pro-4
2.06 × 72
ICMarketsSC-Live23
2.23 × 35
RoboForex-Pro-5
3.15 × 821
FusionMarkets-Live 2
3.44 × 34
RoboForex-Pro
3.67 × 9
ForexClubBY-MT4 Real Server
4.39 × 97
Alpari-Pro.ECN
7.53 × 55
XMGlobal-Real 24
14.50 × 2
Indo
No hay comentarios
2025.12.10 09:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 08:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 10:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 08:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 08:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 07:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 07:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 06:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 05:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 05:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
