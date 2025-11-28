El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-Pro-6 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.24 × 38 ICMarketsSC-Live09 0.68 × 491 RoboForex-Pro-4 2.06 × 72 ICMarketsSC-Live23 2.23 × 35 RoboForex-Pro-5 3.15 × 821 FusionMarkets-Live 2 3.44 × 34 RoboForex-Pro 3.67 × 9 ForexClubBY-MT4 Real Server 4.39 × 97 Alpari-Pro.ECN 7.53 × 55 XMGlobal-Real 24 14.50 × 2 Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada