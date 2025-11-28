- Incremento
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
Total de Trades:
354
Transacciones Rentables:
196 (55.36%)
Transacciones Irrentables:
158 (44.63%)
Mejor transacción:
144.60 USD
Peor transacción:
-93.95 USD
Beneficio Bruto:
5 011.86 USD (181 437 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 860.37 USD (82 399 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (272.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
591.45 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
32.37%
Carga máxima del depósito:
10.42%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
17.55
Transacciones Largas:
162 (45.76%)
Transacciones Cortas:
192 (54.24%)
Factor de Beneficio:
2.69
Beneficio Esperado:
8.90 USD
Beneficio medio:
25.57 USD
Pérdidas medias:
-11.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-103.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-153.90 USD (3)
Crecimiento al mes:
280.54%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
10.70 USD
Máxima:
179.60 USD (18.15%)
Reducción relativa:
De balance:
18.15% (179.60 USD)
De fondos:
10.38% (286.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|354
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|99K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Mejor transacción: +144.60 USD
Peor transacción: -94 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +272.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -103.58 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.24 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.68 × 491
|
RoboForex-Pro-4
|2.06 × 72
|
ICMarketsSC-Live23
|2.23 × 35
|
RoboForex-Pro-5
|3.15 × 821
|
FusionMarkets-Live 2
|3.44 × 34
|
RoboForex-Pro
|3.67 × 9
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|4.39 × 97
|
Alpari-Pro.ECN
|7.53 × 55
|
XMGlobal-Real 24
|14.50 × 2
