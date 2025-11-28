- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
354
盈利交易:
196 (55.36%)
亏损交易:
158 (44.63%)
最好交易:
144.60 USD
最差交易:
-93.95 USD
毛利:
5 011.86 USD (181 437 pips)
毛利亏损:
-1 860.37 USD (82 399 pips)
最大连续赢利:
9 (272.55 USD)
最大连续盈利:
591.45 USD (7)
夏普比率:
0.27
交易活动:
32.37%
最大入金加载:
10.42%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
17.55
长期交易:
162 (45.76%)
短期交易:
192 (54.24%)
利润因子:
2.69
预期回报:
8.90 USD
平均利润:
25.57 USD
平均损失:
-11.77 USD
最大连续失误:
8 (-103.58 USD)
最大连续亏损:
-153.90 USD (3)
每月增长:
280.54%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
10.70 USD
最大值:
179.60 USD (18.15%)
相对跌幅:
结余:
18.15% (179.60 USD)
净值:
10.38% (286.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|354
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|99K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +144.60 USD
最差交易: -94 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +272.55 USD
最大连续亏损: -103.58 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.24 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.68 × 491
|
RoboForex-Pro-4
|2.06 × 72
|
ICMarketsSC-Live23
|2.23 × 35
|
RoboForex-Pro-5
|3.15 × 821
|
FusionMarkets-Live 2
|3.44 × 34
|
RoboForex-Pro
|3.67 × 9
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|4.39 × 97
|
Alpari-Pro.ECN
|7.53 × 55
|
XMGlobal-Real 24
|14.50 × 2
Indo
