- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
354
Negociações com lucro:
196 (55.36%)
Negociações com perda:
158 (44.63%)
Melhor negociação:
144.60 USD
Pior negociação:
-93.95 USD
Lucro bruto:
5 011.86 USD (181 437 pips)
Perda bruta:
-1 860.37 USD (82 399 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (272.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
591.45 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
32.37%
Depósito máximo carregado:
10.42%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
17.55
Negociações longas:
162 (45.76%)
Negociações curtas:
192 (54.24%)
Fator de lucro:
2.69
Valor esperado:
8.90 USD
Lucro médio:
25.57 USD
Perda média:
-11.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-103.58 USD)
Máxima perda consecutiva:
-153.90 USD (3)
Crescimento mensal:
280.54%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.70 USD
Máximo:
179.60 USD (18.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.15% (179.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.38% (286.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|354
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|99K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +144.60 USD
Pior negociação: -94 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +272.55 USD
Máxima perda consecutiva: -103.58 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.24 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.68 × 491
|
RoboForex-Pro-4
|2.06 × 72
|
ICMarketsSC-Live23
|2.23 × 35
|
RoboForex-Pro-5
|3.15 × 821
|
FusionMarkets-Live 2
|3.44 × 34
|
RoboForex-Pro
|3.67 × 9
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|4.39 × 97
|
Alpari-Pro.ECN
|7.53 × 55
|
XMGlobal-Real 24
|14.50 × 2
Indo
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
777 USD por mês
158%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
7
0%
354
55%
32%
2.69
8.90
USD
USD
18%
1:500