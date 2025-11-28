- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
356
Gewinntrades:
197 (55.33%)
Verlusttrades:
159 (44.66%)
Bester Trade:
144.60 USD
Schlechtester Trade:
-93.95 USD
Bruttoprofit:
5 105.26 USD (183 304 pips)
Bruttoverlust:
-1 883.52 USD (82 862 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (272.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
591.45 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
28.51%
Max deposit load:
10.42%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
17.94
Long-Positionen:
164 (46.07%)
Short-Positionen:
192 (53.93%)
Profit-Faktor:
2.71
Mathematische Gewinnerwartung:
9.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
25.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-103.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-153.90 USD (3)
Wachstum pro Monat :
167.01%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.70 USD
Maximaler:
179.60 USD (18.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.15% (179.60 USD)
Kapital:
10.38% (286.60 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|356
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|100K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +144.60 USD
Schlechtester Trade: -94 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +272.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -103.58 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.24 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.68 × 491
|
RoboForex-Pro-4
|2.06 × 72
|
ICMarketsSC-Live23
|2.23 × 35
|
RoboForex-Pro-5
|3.15 × 821
|
FusionMarkets-Live 2
|3.44 × 34
|
RoboForex-Pro
|3.67 × 9
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|4.39 × 97
|
Alpari-Pro.ECN
|7.53 × 55
|
XMGlobal-Real 24
|14.50 × 2
Indo
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
777 USD pro Monat
164%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
7
0%
356
55%
29%
2.71
9.05
USD
USD
18%
1:500