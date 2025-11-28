SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / DhasCartell
Henricus Dian Yudha

DhasCartell

Henricus Dian Yudha
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 777 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 164%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
356
Gewinntrades:
197 (55.33%)
Verlusttrades:
159 (44.66%)
Bester Trade:
144.60 USD
Schlechtester Trade:
-93.95 USD
Bruttoprofit:
5 105.26 USD (183 304 pips)
Bruttoverlust:
-1 883.52 USD (82 862 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (272.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
591.45 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
28.51%
Max deposit load:
10.42%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
17.94
Long-Positionen:
164 (46.07%)
Short-Positionen:
192 (53.93%)
Profit-Faktor:
2.71
Mathematische Gewinnerwartung:
9.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
25.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-103.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-153.90 USD (3)
Wachstum pro Monat :
167.01%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.70 USD
Maximaler:
179.60 USD (18.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.15% (179.60 USD)
Kapital:
10.38% (286.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 356
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 100K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +144.60 USD
Schlechtester Trade: -94 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +272.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -103.58 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-Pro-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.24 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.68 × 491
RoboForex-Pro-4
2.06 × 72
ICMarketsSC-Live23
2.23 × 35
RoboForex-Pro-5
3.15 × 821
FusionMarkets-Live 2
3.44 × 34
RoboForex-Pro
3.67 × 9
ForexClubBY-MT4 Real Server
4.39 × 97
Alpari-Pro.ECN
7.53 × 55
XMGlobal-Real 24
14.50 × 2
Indo
Keine Bewertungen
2025.12.10 09:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 08:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.09 10:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 08:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 08:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 07:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 07:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 06:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 05:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 05:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
