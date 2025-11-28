- Crescita
Trade:
205
Profit Trade:
112 (54.63%)
Loss Trade:
93 (45.37%)
Best Trade:
131.94 USD
Worst Trade:
-54.76 USD
Profitto lordo:
2 032.17 USD (104 716 pips)
Perdita lorda:
-995.42 USD (52 809 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (115.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
246.22 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.27%
Ultimo trade:
55 minuti fa
Trade a settimana:
90
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
5.77
Long Trade:
90 (43.90%)
Short Trade:
115 (56.10%)
Fattore di profitto:
2.04
Profitto previsto:
5.06 USD
Profitto medio:
18.14 USD
Perdita media:
-10.70 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-21.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-136.14 USD (6)
Crescita mensile:
347.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.70 USD
Massimale:
179.60 USD (18.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.15% (179.60 USD)
Per equità:
0.05% (0.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|205
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|52K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +131.94 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +115.27 USD
Massima perdita consecutiva: -21.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.24 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.68 × 491
|
RoboForex-Pro-4
|2.06 × 72
|
ICMarketsSC-Live23
|2.23 × 35
|
RoboForex-Pro-5
|3.15 × 821
|
FusionMarkets-Live 2
|3.44 × 34
|
RoboForex-Pro
|3.67 × 9
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|4.39 × 97
|
Alpari-Pro.ECN
|7.53 × 55
|
XMGlobal-Real 24
|14.50 × 2
