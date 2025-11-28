SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / V E C T O R
Xin Tan

V E C T O R

Xin Tan
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
0%
XMGlobal-Real 24
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
26 (81.25%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (18.75%)
En iyi işlem:
91.35 USD
En kötü işlem:
-76.81 USD
Brüt kâr:
389.07 USD (38 902 pips)
Brüt zarar:
-153.12 USD (15 309 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (83.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
110.99 USD (3)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.06%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.99
Alış işlemleri:
24 (75.00%)
Satış işlemleri:
8 (25.00%)
Kâr faktörü:
2.54
Beklenen getiri:
7.37 USD
Ortalama kâr:
14.96 USD
Ortalama zarar:
-25.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-76.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.81 USD (1)
Aylık büyüme:
117.98%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
78.84 USD (16.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 236
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 24K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +91.35 USD
En kötü işlem: -77 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +83.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -76.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

1, past performance is not the account to ensure that a future returns, foreign exchange risk, the investment need to be careful!
2, my trading system is relatively stable, control risks as far as possible;
3, documentary, users will need to fund net worth more than $2000, set up the documentary proportion less than 60%（Use no more than：less than 60%
İnceleme yok
2025.11.28 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
V E C T O R
Ayda 39 USD
0%
0
0
USD
436
USD
2
0%
32
81%
100%
2.54
7.37
USD
0%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.