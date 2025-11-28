SeñalesSecciones
Xin Tan

V E C T O R

Xin Tan
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 464%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
128
Transacciones Rentables:
92 (71.87%)
Transacciones Irrentables:
36 (28.13%)
Mejor transacción:
476.80 USD
Peor transacción:
-119.65 USD
Beneficio Bruto:
2 168.52 USD (216 756 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 205.34 USD (119 652 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (76.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
491.57 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
90.67%
Carga máxima del depósito:
11.05%
Último trade:
45 minutos
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.62
Transacciones Largas:
89 (69.53%)
Transacciones Cortas:
39 (30.47%)
Factor de Beneficio:
1.80
Beneficio Esperado:
7.52 USD
Beneficio medio:
23.57 USD
Pérdidas medias:
-33.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-155.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-155.84 USD (7)
Crecimiento al mes:
64.35%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
266.33 USD (21.39%)
Reducción relativa:
De balance:
21.39% (266.33 USD)
De fondos:
17.93% (266.72 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 123
USDCAD# 4
EURGBP# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# 1K
USDCAD# -65
EURGBP# -6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# 103K
USDCAD# -6.1K
EURGBP# -204
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +476.80 USD
Peor transacción: -120 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +76.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -155.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 24" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

1, past performance is not the account to ensure that a future returns, foreign exchange risk, the investment need to be careful!
2, my trading system is relatively stable, control risks as far as possible;
3, documentary, users will need to fund net worth more than $2000, set up the documentary proportion less than 60%（Use no more than：less than 60%
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.21 09:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 03:17
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 09:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 09:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
