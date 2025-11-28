- 成長
トレード:
128
利益トレード:
92 (71.87%)
損失トレード:
36 (28.13%)
ベストトレード:
476.80 USD
最悪のトレード:
-119.65 USD
総利益:
2 168.52 USD (216 756 pips)
総損失:
-1 205.34 USD (119 652 pips)
最大連続の勝ち:
8 (76.14 USD)
最大連続利益:
491.57 USD (3)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
90.67%
最大入金額:
11.05%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.62
長いトレード:
89 (69.53%)
短いトレード:
39 (30.47%)
プロフィットファクター:
1.80
期待されたペイオフ:
7.52 USD
平均利益:
23.57 USD
平均損失:
-33.48 USD
最大連続の負け:
7 (-155.84 USD)
最大連続損失:
-155.84 USD (7)
月間成長:
64.35%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
266.33 USD (21.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.39% (266.33 USD)
エクイティによる:
17.93% (266.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|123
|USDCAD#
|4
|EURGBP#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|1K
|USDCAD#
|-65
|EURGBP#
|-6
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|103K
|USDCAD#
|-6.1K
|EURGBP#
|-204
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
ベストトレード: +476.80 USD
最悪のトレード: -120 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +76.14 USD
最大連続損失: -155.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 24"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
1, past performance is not the account to ensure that a future returns, foreign exchange risk, the investment need to be careful!
2, my trading system is relatively stable, control risks as far as possible;
3, documentary, users will need to fund net worth more than $2000, set up the documentary proportion less than 60%（Use no more than：less than 60%
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
39 USD/月
464%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
7
0%
128
71%
91%
1.79
7.52
USD
USD
21%
1:500