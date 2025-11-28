- 자본
- 축소
트레이드:
130
이익 거래:
94 (72.30%)
손실 거래:
36 (27.69%)
최고의 거래:
476.80 USD
최악의 거래:
-119.65 USD
총 수익:
2 200.05 USD (219 246 pips)
총 손실:
-1 205.34 USD (119 652 pips)
연속 최대 이익:
8 (76.14 USD)
연속 최대 이익:
491.57 USD (3)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
87.91%
최대 입금량:
11.05%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.73
롱(주식매수):
90 (69.23%)
숏(주식차입매도):
40 (30.77%)
수익 요인:
1.83
기대수익:
7.65 USD
평균 이익:
23.40 USD
평균 손실:
-33.48 USD
연속 최대 손실:
7 (-155.84 USD)
연속 최대 손실:
-155.84 USD (7)
월별 성장률:
65.35%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
266.33 USD (21.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.39% (266.33 USD)
자본금별:
17.93% (266.72 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|124
|USDCAD#
|4
|EURGBP#
|1
|EURAUD#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|1.1K
|USDCAD#
|-65
|EURGBP#
|-6
|EURAUD#
|13
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|105K
|USDCAD#
|-6.1K
|EURGBP#
|-204
|EURAUD#
|646
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +476.80 USD
최악의 거래: -120 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +76.14 USD
연속 최대 손실: -155.84 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 24"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
1, past performance is not the account to ensure that a future returns, foreign exchange risk, the investment need to be careful!
2, my trading system is relatively stable, control risks as far as possible;
3, documentary, users will need to fund net worth more than $2000, set up the documentary proportion less than 60%（Use no more than：less than 60%
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 39 USD
467%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
8
0%
130
72%
88%
1.82
7.65
USD
USD
21%
1:500