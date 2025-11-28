시그널섹션
Xin Tan

V E C T O R

Xin Tan
0 리뷰
안정성
8
0 / 0 USD
월별 39 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 467%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
130
이익 거래:
94 (72.30%)
손실 거래:
36 (27.69%)
최고의 거래:
476.80 USD
최악의 거래:
-119.65 USD
총 수익:
2 200.05 USD (219 246 pips)
총 손실:
-1 205.34 USD (119 652 pips)
연속 최대 이익:
8 (76.14 USD)
연속 최대 이익:
491.57 USD (3)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
87.91%
최대 입금량:
11.05%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.73
롱(주식매수):
90 (69.23%)
숏(주식차입매도):
40 (30.77%)
수익 요인:
1.83
기대수익:
7.65 USD
평균 이익:
23.40 USD
평균 손실:
-33.48 USD
연속 최대 손실:
7 (-155.84 USD)
연속 최대 손실:
-155.84 USD (7)
월별 성장률:
65.35%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
266.33 USD (21.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.39% (266.33 USD)
자본금별:
17.93% (266.72 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD# 124
USDCAD# 4
EURGBP# 1
EURAUD# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD# 1.1K
USDCAD# -65
EURGBP# -6
EURAUD# 13
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD# 105K
USDCAD# -6.1K
EURGBP# -204
EURAUD# 646
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +476.80 USD
최악의 거래: -120 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +76.14 USD
연속 최대 손실: -155.84 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 24"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

1, past performance is not the account to ensure that a future returns, foreign exchange risk, the investment need to be careful!
2, my trading system is relatively stable, control risks as far as possible;
3, documentary, users will need to fund net worth more than $2000, set up the documentary proportion less than 60%（Use no more than：less than 60%
리뷰 없음
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.21 09:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 03:17
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 09:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 09:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
