- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
26 (81.25%)
Loss Trade:
6 (18.75%)
Best Trade:
91.35 USD
Worst Trade:
-76.81 USD
Profitto lordo:
389.07 USD (38 902 pips)
Perdita lorda:
-153.12 USD (15 309 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (83.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
110.99 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.07%
Ultimo trade:
46 minuti fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.99
Long Trade:
24 (75.00%)
Short Trade:
8 (25.00%)
Fattore di profitto:
2.54
Profitto previsto:
7.37 USD
Profitto medio:
14.96 USD
Perdita media:
-25.52 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-76.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76.81 USD (1)
Crescita mensile:
117.98%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
78.84 USD (16.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|236
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|24K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +91.35 USD
Worst Trade: -77 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +83.64 USD
Massima perdita consecutiva: -76.81 USD
1, past performance is not the account to ensure that a future returns, foreign exchange risk, the investment need to be careful!
2, my trading system is relatively stable, control risks as far as possible;
3, documentary, users will need to fund net worth more than $2000, set up the documentary proportion less than 60%（Use no more than：less than 60%
