Xin Tan

V E C T O R

Xin Tan
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD por mês
crescimento desde 2025 464%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
128
Negociações com lucro:
92 (71.87%)
Negociações com perda:
36 (28.13%)
Melhor negociação:
476.80 USD
Pior negociação:
-119.65 USD
Lucro bruto:
2 168.52 USD (216 756 pips)
Perda bruta:
-1 205.34 USD (119 652 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (76.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
491.57 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
90.67%
Depósito máximo carregado:
11.05%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.62
Negociações longas:
89 (69.53%)
Negociações curtas:
39 (30.47%)
Fator de lucro:
1.80
Valor esperado:
7.52 USD
Lucro médio:
23.57 USD
Perda média:
-33.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-155.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-155.84 USD (7)
Crescimento mensal:
64.35%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
266.33 USD (21.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.39% (266.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.93% (266.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 123
USDCAD# 4
EURGBP# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 1K
USDCAD# -65
EURGBP# -6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 103K
USDCAD# -6.1K
EURGBP# -204
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +476.80 USD
Pior negociação: -120 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +76.14 USD
Máxima perda consecutiva: -155.84 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 24" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

1, past performance is not the account to ensure that a future returns, foreign exchange risk, the investment need to be careful!
2, my trading system is relatively stable, control risks as far as possible;
3, documentary, users will need to fund net worth more than $2000, set up the documentary proportion less than 60%（Use no more than：less than 60%
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.21 09:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 03:17
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 09:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 09:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
