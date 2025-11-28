- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
128
Negociações com lucro:
92 (71.87%)
Negociações com perda:
36 (28.13%)
Melhor negociação:
476.80 USD
Pior negociação:
-119.65 USD
Lucro bruto:
2 168.52 USD (216 756 pips)
Perda bruta:
-1 205.34 USD (119 652 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (76.14 USD)
Máximo lucro consecutivo:
491.57 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
90.67%
Depósito máximo carregado:
11.05%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.62
Negociações longas:
89 (69.53%)
Negociações curtas:
39 (30.47%)
Fator de lucro:
1.80
Valor esperado:
7.52 USD
Lucro médio:
23.57 USD
Perda média:
-33.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-155.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-155.84 USD (7)
Crescimento mensal:
64.35%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
266.33 USD (21.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.39% (266.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.93% (266.72 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|123
|USDCAD#
|4
|EURGBP#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|1K
|USDCAD#
|-65
|EURGBP#
|-6
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|103K
|USDCAD#
|-6.1K
|EURGBP#
|-204
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +476.80 USD
Pior negociação: -120 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +76.14 USD
Máxima perda consecutiva: -155.84 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 24" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
1, past performance is not the account to ensure that a future returns, foreign exchange risk, the investment need to be careful!
2, my trading system is relatively stable, control risks as far as possible;
3, documentary, users will need to fund net worth more than $2000, set up the documentary proportion less than 60%（Use no more than：less than 60%
