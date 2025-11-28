- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
128
Прибыльных трейдов:
92 (71.87%)
Убыточных трейдов:
36 (28.13%)
Лучший трейд:
476.80 USD
Худший трейд:
-119.65 USD
Общая прибыль:
2 168.52 USD (216 756 pips)
Общий убыток:
-1 205.34 USD (119 652 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (76.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
491.57 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
90.67%
Макс. загрузка депозита:
11.05%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.62
Длинных трейдов:
89 (69.53%)
Коротких трейдов:
39 (30.47%)
Профит фактор:
1.80
Мат. ожидание:
7.52 USD
Средняя прибыль:
23.57 USD
Средний убыток:
-33.48 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-155.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-155.84 USD (7)
Прирост в месяц:
64.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
266.33 USD (21.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.39% (266.33 USD)
По эквити:
17.93% (266.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|123
|USDCAD#
|4
|EURGBP#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|1K
|USDCAD#
|-65
|EURGBP#
|-6
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|103K
|USDCAD#
|-6.1K
|EURGBP#
|-204
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +476.80 USD
Худший трейд: -120 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +76.14 USD
Макс. убыток в серии: -155.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
1, past performance is not the account to ensure that a future returns, foreign exchange risk, the investment need to be careful!
2, my trading system is relatively stable, control risks as far as possible;
3, documentary, users will need to fund net worth more than $2000, set up the documentary proportion less than 60%（Use no more than：less than 60%
