СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / V E C T O R
Xin Tan

V E C T O R

Xin Tan
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2025 464%
XMGlobal-Real 24
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
128
Прибыльных трейдов:
92 (71.87%)
Убыточных трейдов:
36 (28.13%)
Лучший трейд:
476.80 USD
Худший трейд:
-119.65 USD
Общая прибыль:
2 168.52 USD (216 756 pips)
Общий убыток:
-1 205.34 USD (119 652 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (76.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
491.57 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
90.67%
Макс. загрузка депозита:
11.05%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.62
Длинных трейдов:
89 (69.53%)
Коротких трейдов:
39 (30.47%)
Профит фактор:
1.80
Мат. ожидание:
7.52 USD
Средняя прибыль:
23.57 USD
Средний убыток:
-33.48 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-155.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-155.84 USD (7)
Прирост в месяц:
64.35%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
266.33 USD (21.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.39% (266.33 USD)
По эквити:
17.93% (266.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 123
USDCAD# 4
EURGBP# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 1K
USDCAD# -65
EURGBP# -6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 103K
USDCAD# -6.1K
EURGBP# -204
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +476.80 USD
Худший трейд: -120 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +76.14 USD
Макс. убыток в серии: -155.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

1, past performance is not the account to ensure that a future returns, foreign exchange risk, the investment need to be careful!
2, my trading system is relatively stable, control risks as far as possible;
3, documentary, users will need to fund net worth more than $2000, set up the documentary proportion less than 60%（Use no more than：less than 60%
Нет отзывов
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.21 09:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 03:17
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 09:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 09:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
V E C T O R
39 USD в месяц
464%
0
0
USD
5.2K
USD
7
0%
128
71%
91%
1.79
7.52
USD
21%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.