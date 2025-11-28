SignaleKategorien
Xin Tan

V E C T O R

Xin Tan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 39 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 464%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
128
Gewinntrades:
92 (71.87%)
Verlusttrades:
36 (28.13%)
Bester Trade:
476.80 USD
Schlechtester Trade:
-119.65 USD
Bruttoprofit:
2 168.52 USD (216 756 pips)
Bruttoverlust:
-1 205.34 USD (119 652 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (76.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
491.57 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
90.67%
Max deposit load:
11.05%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.62
Long-Positionen:
89 (69.53%)
Short-Positionen:
39 (30.47%)
Profit-Faktor:
1.80
Mathematische Gewinnerwartung:
7.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-33.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-155.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-155.84 USD (7)
Wachstum pro Monat :
64.35%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
266.33 USD (21.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.39% (266.33 USD)
Kapital:
17.93% (266.72 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 123
USDCAD# 4
EURGBP# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# 1K
USDCAD# -65
EURGBP# -6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 103K
USDCAD# -6.1K
EURGBP# -204
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +476.80 USD
Schlechtester Trade: -120 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +76.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -155.84 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 24" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

1, past performance is not the account to ensure that a future returns, foreign exchange risk, the investment need to be careful!
2, my trading system is relatively stable, control risks as far as possible;
3, documentary, users will need to fund net worth more than $2000, set up the documentary proportion less than 60%（Use no more than：less than 60%
Keine Bewertungen
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.21 09:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 03:17
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 09:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.28 09:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
