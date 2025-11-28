- Büyüme
İşlemler:
2 013
Kârla kapanan işlemler:
1 707 (84.79%)
Zararla kapanan işlemler:
306 (15.20%)
En iyi işlem:
44.28 USD
En kötü işlem:
-130.24 USD
Brüt kâr:
3 918.45 USD (3 774 197 pips)
Brüt zarar:
-3 000.83 USD (284 077 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (48.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
119.44 USD (39)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.76%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
1 188 (59.02%)
Satış işlemleri:
825 (40.98%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.46 USD
Ortalama kâr:
2.30 USD
Ortalama zarar:
-9.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-370.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-370.65 USD (10)
Aylık büyüme:
15.20%
Yıllık tahmin:
184.40%
Algo alım-satım:
67%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 766.62 USD (59.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.66% (1 766.62 USD)
Varlığa göre:
0.32% (3.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|711
|GBPUSD
|575
|NZDCAD
|370
|AUDJPY
|217
|AUDCHF
|82
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|773
|GBPUSD
|808
|NZDCAD
|231
|AUDJPY
|74
|AUDCHF
|82
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|60K
|GBPUSD
|74K
|NZDCAD
|33K
|AUDJPY
|14K
|AUDCHF
|5.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +44.28 USD
En kötü işlem: -130 USD
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +48.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -370.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.15 × 39
|
GoMarkets-Live
|1.17 × 12
|
Exness-MT5Real3
|2.77 × 13
|
Exness-MT5Real
|3.40 × 196
|
FBSTradestone-Real
|5.75 × 24
|
RoboForex-ECN
|6.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 3
|
AlfaForexRU-Real
|7.08 × 13
|
FPMarketsSC-Live
|7.44 × 16
