Maria Eduarda Campanha De Rezende

CarlinhosMaratonistaFPMarkts7601

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 inceleme
Güvenilirlik
103 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 183%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 013
Kârla kapanan işlemler:
1 707 (84.79%)
Zararla kapanan işlemler:
306 (15.20%)
En iyi işlem:
44.28 USD
En kötü işlem:
-130.24 USD
Brüt kâr:
3 918.45 USD (3 774 197 pips)
Brüt zarar:
-3 000.83 USD (284 077 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (48.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
119.44 USD (39)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.76%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
1 188 (59.02%)
Satış işlemleri:
825 (40.98%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.46 USD
Ortalama kâr:
2.30 USD
Ortalama zarar:
-9.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-370.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-370.65 USD (10)
Aylık büyüme:
15.20%
Yıllık tahmin:
184.40%
Algo alım-satım:
67%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 766.62 USD (59.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.66% (1 766.62 USD)
Varlığa göre:
0.32% (3.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 711
GBPUSD 575
NZDCAD 370
AUDJPY 217
AUDCHF 82
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 773
GBPUSD 808
NZDCAD 231
AUDJPY 74
AUDCHF 82
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 60K
GBPUSD 74K
NZDCAD 33K
AUDJPY 14K
AUDCHF 5.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.28 USD
En kötü işlem: -130 USD
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +48.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -370.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.15 × 39
GoMarkets-Live
1.17 × 12
Exness-MT5Real3
2.77 × 13
Exness-MT5Real
3.40 × 196
FBSTradestone-Real
5.75 × 24
RoboForex-ECN
6.00 × 1
TitanFX-MT5-01
6.67 × 3
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
FPMarketsSC-Live
7.44 × 16
İnceleme yok
2025.11.28 00:34
A large drawdown may occur on the account again
