- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 067
Gewinntrades:
1 756 (84.95%)
Verlusttrades:
311 (15.05%)
Bester Trade:
44.28 USD
Schlechtester Trade:
-130.24 USD
Bruttoprofit:
4 215.09 USD (3 779 968 pips)
Bruttoverlust:
-3 029.20 USD (286 815 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
40 (48.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
160.09 USD (29)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
9.50%
Letzter Trade:
47 Minuten
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
10 Tage
Erholungsfaktor:
0.67
Long-Positionen:
1 190 (57.57%)
Short-Positionen:
877 (42.43%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
0.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-370.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-370.65 USD (10)
Wachstum pro Monat :
21.63%
Jahresprognose:
262.39%
Algo-Trading:
65%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 766.62 USD (59.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
63.66% (1 766.62 USD)
Kapital:
18.83% (252.36 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|765
|GBPUSD
|575
|NZDCAD
|370
|AUDJPY
|217
|AUDCHF
|82
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|1K
|GBPUSD
|808
|NZDCAD
|231
|AUDJPY
|74
|AUDCHF
|82
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|63K
|GBPUSD
|74K
|NZDCAD
|33K
|AUDJPY
|14K
|AUDCHF
|5.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +44.28 USD
Schlechtester Trade: -130 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 29
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +48.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -370.65 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.62 × 66
|
GoMarkets-Live
|1.17 × 12
|
Exness-MT5Real3
|2.77 × 13
|
Exness-MT5Real
|3.40 × 196
|
FBSTradestone-Real
|5.75 × 24
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 3
|
FPMarketsSC-Live
|7.00 × 17
|
AlfaForexRU-Real
|7.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|21.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
246%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
107
65%
2 067
84%
100%
1.39
0.57
USD
USD
64%
1:500