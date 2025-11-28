SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / CarlinhosMaratonistaFPMarkts7601
Maria Eduarda Campanha De Rezende

CarlinhosMaratonistaFPMarkts7601

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
107 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 246%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 067
Gewinntrades:
1 756 (84.95%)
Verlusttrades:
311 (15.05%)
Bester Trade:
44.28 USD
Schlechtester Trade:
-130.24 USD
Bruttoprofit:
4 215.09 USD (3 779 968 pips)
Bruttoverlust:
-3 029.20 USD (286 815 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
40 (48.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
160.09 USD (29)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
9.50%
Letzter Trade:
47 Minuten
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
10 Tage
Erholungsfaktor:
0.67
Long-Positionen:
1 190 (57.57%)
Short-Positionen:
877 (42.43%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
0.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-370.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-370.65 USD (10)
Wachstum pro Monat :
21.63%
Jahresprognose:
262.39%
Algo-Trading:
65%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 766.62 USD (59.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
63.66% (1 766.62 USD)
Kapital:
18.83% (252.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 765
GBPUSD 575
NZDCAD 370
AUDJPY 217
AUDCHF 82
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 1K
GBPUSD 808
NZDCAD 231
AUDJPY 74
AUDCHF 82
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 63K
GBPUSD 74K
NZDCAD 33K
AUDJPY 14K
AUDCHF 5.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +44.28 USD
Schlechtester Trade: -130 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 29
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +48.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -370.65 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 66
GoMarkets-Live
1.17 × 12
Exness-MT5Real3
2.77 × 13
Exness-MT5Real
3.40 × 196
FBSTradestone-Real
5.75 × 24
TitanFX-MT5-01
6.67 × 3
FPMarketsSC-Live
7.00 × 17
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
RoboForex-ECN
21.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.11.28 00:34
A large drawdown may occur on the account again
