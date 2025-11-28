- Incremento
Total de Trades:
2 066
Transacciones Rentables:
1 755 (84.94%)
Transacciones Irrentables:
311 (15.05%)
Mejor transacción:
44.28 USD
Peor transacción:
-130.24 USD
Beneficio Bruto:
4 198.53 USD (3 779 788 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 029.20 USD (286 815 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
40 (48.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
160.09 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
9.50%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
10 días
Factor de Recuperación:
0.66
Transacciones Largas:
1 190 (57.60%)
Transacciones Cortas:
876 (42.40%)
Factor de Beneficio:
1.39
Beneficio Esperado:
0.57 USD
Beneficio medio:
2.39 USD
Pérdidas medias:
-9.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-370.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-370.65 USD (10)
Crecimiento al mes:
22.12%
Pronóstico anual:
268.45%
Trading algorítmico:
65%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 766.62 USD (59.38%)
Reducción relativa:
De balance:
63.66% (1 766.62 USD)
De fondos:
18.83% (252.36 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|764
|GBPUSD
|575
|NZDCAD
|370
|AUDJPY
|217
|AUDCHF
|82
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|1K
|GBPUSD
|808
|NZDCAD
|231
|AUDJPY
|74
|AUDCHF
|82
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|63K
|GBPUSD
|74K
|NZDCAD
|33K
|AUDJPY
|14K
|AUDCHF
|5.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Mejor transacción: +44.28 USD
Peor transacción: -130 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 29
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +48.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -370.65 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.62 × 66
|
GoMarkets-Live
|1.17 × 12
|
Exness-MT5Real3
|2.77 × 13
|
Exness-MT5Real
|3.40 × 196
|
FBSTradestone-Real
|5.75 × 24
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 3
|
FPMarketsSC-Live
|7.00 × 17
|
AlfaForexRU-Real
|7.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|21.00 × 1
