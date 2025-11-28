SeñalesSecciones
Maria Eduarda Campanha De Rezende

CarlinhosMaratonistaFPMarkts7601

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 comentarios
Fiabilidad
107 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 242%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 066
Transacciones Rentables:
1 755 (84.94%)
Transacciones Irrentables:
311 (15.05%)
Mejor transacción:
44.28 USD
Peor transacción:
-130.24 USD
Beneficio Bruto:
4 198.53 USD (3 779 788 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 029.20 USD (286 815 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
40 (48.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
160.09 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
9.50%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
10 días
Factor de Recuperación:
0.66
Transacciones Largas:
1 190 (57.60%)
Transacciones Cortas:
876 (42.40%)
Factor de Beneficio:
1.39
Beneficio Esperado:
0.57 USD
Beneficio medio:
2.39 USD
Pérdidas medias:
-9.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-370.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-370.65 USD (10)
Crecimiento al mes:
22.12%
Pronóstico anual:
268.45%
Trading algorítmico:
65%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 766.62 USD (59.38%)
Reducción relativa:
De balance:
63.66% (1 766.62 USD)
De fondos:
18.83% (252.36 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 764
GBPUSD 575
NZDCAD 370
AUDJPY 217
AUDCHF 82
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 1K
GBPUSD 808
NZDCAD 231
AUDJPY 74
AUDCHF 82
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 63K
GBPUSD 74K
NZDCAD 33K
AUDJPY 14K
AUDCHF 5.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +44.28 USD
Peor transacción: -130 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 29
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +48.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -370.65 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 66
GoMarkets-Live
1.17 × 12
Exness-MT5Real3
2.77 × 13
Exness-MT5Real
3.40 × 196
FBSTradestone-Real
5.75 × 24
TitanFX-MT5-01
6.67 × 3
FPMarketsSC-Live
7.00 × 17
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
RoboForex-ECN
21.00 × 1
No hay comentarios
2025.11.28 00:34
A large drawdown may occur on the account again
