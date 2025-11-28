- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 013
Profit Trade:
1 707 (84.79%)
Loss Trade:
306 (15.20%)
Best Trade:
44.28 USD
Worst Trade:
-130.24 USD
Profitto lordo:
3 918.45 USD (3 774 197 pips)
Perdita lorda:
-3 000.83 USD (284 077 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (48.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
119.44 USD (39)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.76%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
1 188 (59.02%)
Short Trade:
825 (40.98%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
2.30 USD
Perdita media:
-9.81 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-370.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-370.65 USD (10)
Crescita mensile:
15.20%
Previsione annuale:
184.40%
Algo trading:
67%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 766.62 USD (59.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.66% (1 766.62 USD)
Per equità:
0.32% (3.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|711
|GBPUSD
|575
|NZDCAD
|370
|AUDJPY
|217
|AUDCHF
|82
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|773
|GBPUSD
|808
|NZDCAD
|231
|AUDJPY
|74
|AUDCHF
|82
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|60K
|GBPUSD
|74K
|NZDCAD
|33K
|AUDJPY
|14K
|AUDCHF
|5.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.28 USD
Worst Trade: -130 USD
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +48.51 USD
Massima perdita consecutiva: -370.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.15 × 39
|
GoMarkets-Live
|1.17 × 12
|
Exness-MT5Real3
|2.77 × 13
|
Exness-MT5Real
|3.40 × 196
|
FBSTradestone-Real
|5.75 × 24
|
RoboForex-ECN
|6.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 3
|
AlfaForexRU-Real
|7.08 × 13
|
FPMarketsSC-Live
|7.44 × 16
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
183%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
103
67%
2 013
84%
100%
1.30
0.46
USD
USD
64%
1:500