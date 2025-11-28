SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / CarlinhosMaratonistaFPMarkts7601
Maria Eduarda Campanha De Rezende

CarlinhosMaratonistaFPMarkts7601

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 recensioni
Affidabilità
103 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 183%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 013
Profit Trade:
1 707 (84.79%)
Loss Trade:
306 (15.20%)
Best Trade:
44.28 USD
Worst Trade:
-130.24 USD
Profitto lordo:
3 918.45 USD (3 774 197 pips)
Perdita lorda:
-3 000.83 USD (284 077 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (48.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
119.44 USD (39)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.76%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
1 188 (59.02%)
Short Trade:
825 (40.98%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
2.30 USD
Perdita media:
-9.81 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-370.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-370.65 USD (10)
Crescita mensile:
15.20%
Previsione annuale:
184.40%
Algo trading:
67%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 766.62 USD (59.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.66% (1 766.62 USD)
Per equità:
0.32% (3.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 711
GBPUSD 575
NZDCAD 370
AUDJPY 217
AUDCHF 82
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 773
GBPUSD 808
NZDCAD 231
AUDJPY 74
AUDCHF 82
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 60K
GBPUSD 74K
NZDCAD 33K
AUDJPY 14K
AUDCHF 5.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.28 USD
Worst Trade: -130 USD
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +48.51 USD
Massima perdita consecutiva: -370.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.15 × 39
GoMarkets-Live
1.17 × 12
Exness-MT5Real3
2.77 × 13
Exness-MT5Real
3.40 × 196
FBSTradestone-Real
5.75 × 24
RoboForex-ECN
6.00 × 1
TitanFX-MT5-01
6.67 × 3
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
FPMarketsSC-Live
7.44 × 16
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.28 00:34
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CarlinhosMaratonistaFPMarkts7601
30USD al mese
183%
0
0
USD
1.2K
USD
103
67%
2 013
84%
100%
1.30
0.46
USD
64%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.