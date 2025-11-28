SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / CarlinhosMaratonistaFPMarkts7601
Maria Eduarda Campanha De Rezende

CarlinhosMaratonistaFPMarkts7601

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 avis
Fiabilité
103 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 183%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 013
Bénéfice trades:
1 707 (84.79%)
Perte trades:
306 (15.20%)
Meilleure transaction:
44.28 USD
Pire transaction:
-130.24 USD
Bénéfice brut:
3 918.45 USD (3 774 197 pips)
Perte brute:
-3 000.83 USD (284 077 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (48.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
119.44 USD (39)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.76%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
0.52
Longs trades:
1 188 (59.02%)
Courts trades:
825 (40.98%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
0.46 USD
Bénéfice moyen:
2.30 USD
Perte moyenne:
-9.81 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-370.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-370.65 USD (10)
Croissance mensuelle:
15.20%
Prévision annuelle:
184.40%
Algo trading:
67%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 766.62 USD (59.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.66% (1 766.62 USD)
Par fonds propres:
0.32% (3.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 711
GBPUSD 575
NZDCAD 370
AUDJPY 217
AUDCHF 82
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 773
GBPUSD 808
NZDCAD 231
AUDJPY 74
AUDCHF 82
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 60K
GBPUSD 74K
NZDCAD 33K
AUDJPY 14K
AUDCHF 5.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +44.28 USD
Pire transaction: -130 USD
Gains consécutifs maximales: 39
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +48.51 USD
Perte consécutive maximale: -370.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.15 × 39
GoMarkets-Live
1.17 × 12
Exness-MT5Real3
2.77 × 13
Exness-MT5Real
3.40 × 196
FBSTradestone-Real
5.75 × 24
RoboForex-ECN
6.00 × 1
TitanFX-MT5-01
6.67 × 3
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
FPMarketsSC-Live
7.44 × 16
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.28 00:34
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CarlinhosMaratonistaFPMarkts7601
30 USD par mois
183%
0
0
USD
1.2K
USD
103
67%
2 013
84%
100%
1.30
0.46
USD
64%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.