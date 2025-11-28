SinaisSeções
Maria Eduarda Campanha De Rezende

CarlinhosMaratonistaFPMarkts7601

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 comentários
Confiabilidade
107 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 242%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 066
Negociações com lucro:
1 755 (84.94%)
Negociações com perda:
311 (15.05%)
Melhor negociação:
44.28 USD
Pior negociação:
-130.24 USD
Lucro bruto:
4 198.53 USD (3 779 788 pips)
Perda bruta:
-3 029.20 USD (286 815 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (48.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
160.09 USD (29)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
9.50%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
10 dias
Fator de recuperação:
0.66
Negociações longas:
1 190 (57.60%)
Negociações curtas:
876 (42.40%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
0.57 USD
Lucro médio:
2.39 USD
Perda média:
-9.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-370.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-370.65 USD (10)
Crescimento mensal:
22.12%
Previsão anual:
268.45%
Algotrading:
65%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 766.62 USD (59.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.66% (1 766.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.83% (252.36 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 764
GBPUSD 575
NZDCAD 370
AUDJPY 217
AUDCHF 82
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 1K
GBPUSD 808
NZDCAD 231
AUDJPY 74
AUDCHF 82
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 63K
GBPUSD 74K
NZDCAD 33K
AUDJPY 14K
AUDCHF 5.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +44.28 USD
Pior negociação: -130 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +48.51 USD
Máxima perda consecutiva: -370.65 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 66
GoMarkets-Live
1.17 × 12
Exness-MT5Real3
2.77 × 13
Exness-MT5Real
3.40 × 196
FBSTradestone-Real
5.75 × 24
TitanFX-MT5-01
6.67 × 3
FPMarketsSC-Live
7.00 × 17
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
RoboForex-ECN
21.00 × 1
2025.11.28 00:34
A large drawdown may occur on the account again
