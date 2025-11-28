- Crescimento
Negociações:
2 066
Negociações com lucro:
1 755 (84.94%)
Negociações com perda:
311 (15.05%)
Melhor negociação:
44.28 USD
Pior negociação:
-130.24 USD
Lucro bruto:
4 198.53 USD (3 779 788 pips)
Perda bruta:
-3 029.20 USD (286 815 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (48.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
160.09 USD (29)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
9.50%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
10 dias
Fator de recuperação:
0.66
Negociações longas:
1 190 (57.60%)
Negociações curtas:
876 (42.40%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
0.57 USD
Lucro médio:
2.39 USD
Perda média:
-9.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-370.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-370.65 USD (10)
Crescimento mensal:
22.12%
Previsão anual:
268.45%
Algotrading:
65%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 766.62 USD (59.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.66% (1 766.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.83% (252.36 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|764
|GBPUSD
|575
|NZDCAD
|370
|AUDJPY
|217
|AUDCHF
|82
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|1K
|GBPUSD
|808
|NZDCAD
|231
|AUDJPY
|74
|AUDCHF
|82
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|63K
|GBPUSD
|74K
|NZDCAD
|33K
|AUDJPY
|14K
|AUDCHF
|5.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +44.28 USD
Pior negociação: -130 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +48.51 USD
Máxima perda consecutiva: -370.65 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.62 × 66
|
GoMarkets-Live
|1.17 × 12
|
Exness-MT5Real3
|2.77 × 13
|
Exness-MT5Real
|3.40 × 196
|
FBSTradestone-Real
|5.75 × 24
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 3
|
FPMarketsSC-Live
|7.00 × 17
|
AlfaForexRU-Real
|7.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|21.00 × 1
