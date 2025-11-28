СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / CarlinhosMaratonistaFPMarkts7601
Maria Eduarda Campanha De Rezende

CarlinhosMaratonistaFPMarkts7601

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 отзывов
Надежность
107 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 238%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 065
Прибыльных трейдов:
1 754 (84.93%)
Убыточных трейдов:
311 (15.06%)
Лучший трейд:
44.28 USD
Худший трейд:
-130.24 USD
Общая прибыль:
4 181.24 USD (3 779 615 pips)
Общий убыток:
-3 029.20 USD (286 815 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (48.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
160.09 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.50%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
0.65
Длинных трейдов:
1 190 (57.63%)
Коротких трейдов:
875 (42.37%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
0.56 USD
Средняя прибыль:
2.38 USD
Средний убыток:
-9.74 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-370.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-370.65 USD (10)
Прирост в месяц:
23.02%
Годовой прогноз:
279.32%
Алготрейдинг:
65%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 766.62 USD (59.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.66% (1 766.62 USD)
По эквити:
18.83% (252.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 763
GBPUSD 575
NZDCAD 370
AUDJPY 217
AUDCHF 82
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 1K
GBPUSD 808
NZDCAD 231
AUDJPY 74
AUDCHF 82
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 63K
GBPUSD 74K
NZDCAD 33K
AUDJPY 14K
AUDCHF 5.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +44.28 USD
Худший трейд: -130 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +48.51 USD
Макс. убыток в серии: -370.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 66
GoMarkets-Live
1.17 × 12
Exness-MT5Real3
2.77 × 13
Exness-MT5Real
3.40 × 196
FBSTradestone-Real
5.75 × 24
TitanFX-MT5-01
6.67 × 3
FPMarketsSC-Live
7.00 × 17
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
RoboForex-ECN
21.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.11.28 00:34
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CarlinhosMaratonistaFPMarkts7601
30 USD в месяц
238%
0
0
USD
1.5K
USD
107
65%
2 065
84%
100%
1.38
0.56
USD
64%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.