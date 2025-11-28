- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 065
Прибыльных трейдов:
1 754 (84.93%)
Убыточных трейдов:
311 (15.06%)
Лучший трейд:
44.28 USD
Худший трейд:
-130.24 USD
Общая прибыль:
4 181.24 USD (3 779 615 pips)
Общий убыток:
-3 029.20 USD (286 815 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (48.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
160.09 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.50%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
0.65
Длинных трейдов:
1 190 (57.63%)
Коротких трейдов:
875 (42.37%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
0.56 USD
Средняя прибыль:
2.38 USD
Средний убыток:
-9.74 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-370.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-370.65 USD (10)
Прирост в месяц:
23.02%
Годовой прогноз:
279.32%
Алготрейдинг:
65%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 766.62 USD (59.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.66% (1 766.62 USD)
По эквити:
18.83% (252.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|763
|GBPUSD
|575
|NZDCAD
|370
|AUDJPY
|217
|AUDCHF
|82
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|1K
|GBPUSD
|808
|NZDCAD
|231
|AUDJPY
|74
|AUDCHF
|82
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|63K
|GBPUSD
|74K
|NZDCAD
|33K
|AUDJPY
|14K
|AUDCHF
|5.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +44.28 USD
Худший трейд: -130 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +48.51 USD
Макс. убыток в серии: -370.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.62 × 66
|
GoMarkets-Live
|1.17 × 12
|
Exness-MT5Real3
|2.77 × 13
|
Exness-MT5Real
|3.40 × 196
|
FBSTradestone-Real
|5.75 × 24
|
TitanFX-MT5-01
|6.67 × 3
|
FPMarketsSC-Live
|7.00 × 17
|
AlfaForexRU-Real
|7.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|21.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
238%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
107
65%
2 065
84%
100%
1.38
0.56
USD
USD
64%
1:500