Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2 0.62 × 66 GoMarkets-Live 1.17 × 12 Exness-MT5Real3 2.77 × 13 Exness-MT5Real 3.40 × 196 FBSTradestone-Real 5.75 × 24 TitanFX-MT5-01 6.67 × 3 FPMarketsSC-Live 7.00 × 17 AlfaForexRU-Real 7.08 × 13 RoboForex-ECN 21.00 × 1 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика