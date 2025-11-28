시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / CarlinhosMaratonistaFPMarkts7601
Maria Eduarda Campanha De Rezende

CarlinhosMaratonistaFPMarkts7601

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 리뷰
안정성
108
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 273%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 085
이익 거래:
1 771 (84.94%)
손실 거래:
314 (15.06%)
최고의 거래:
44.28 USD
최악의 거래:
-130.24 USD
총 수익:
4 351.74 USD (4 016 401 pips)
총 손실:
-3 047.72 USD (287 971 pips)
연속 최대 이익:
40 (48.51 USD)
연속 최대 이익:
160.09 USD (29)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
97.43%
최대 입금량:
9.50%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
10 일
회복 요인:
0.74
롱(주식매수):
1 194 (57.27%)
숏(주식차입매도):
891 (42.73%)
수익 요인:
1.43
기대수익:
0.63 USD
평균 이익:
2.46 USD
평균 손실:
-9.71 USD
연속 최대 손실:
10 (-370.65 USD)
연속 최대 손실:
-370.65 USD (10)
월별 성장률:
28.43%
연간 예측:
344.99%
Algo 트레이딩:
65%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 766.62 USD (59.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
63.66% (1 766.62 USD)
자본금별:
18.83% (252.36 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 779
GBPUSD 575
NZDCAD 370
AUDJPY 217
AUDCHF 82
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 1.2K
GBPUSD 808
NZDCAD 231
AUDJPY 74
AUDCHF 82
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 64K
GBPUSD 74K
NZDCAD 33K
AUDJPY 14K
AUDCHF 5.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +44.28 USD
최악의 거래: -130 USD
연속 최대 이익: 29
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +48.51 USD
연속 최대 손실: -370.65 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 66
GoMarkets-Live
1.17 × 12
Exness-MT5Real3
2.77 × 13
Exness-MT5Real
3.40 × 196
FBSTradestone-Real
5.75 × 24
TitanFX-MT5-01
6.67 × 3
FPMarketsSC-Live
7.00 × 17
AlfaForexRU-Real
7.08 × 13
RoboForex-ECN
21.00 × 1
리뷰 없음
2025.11.28 00:34
A large drawdown may occur on the account again
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
CarlinhosMaratonistaFPMarkts7601
월별 30 USD
273%
0
0
USD
1.6K
USD
108
65%
2 085
84%
97%
1.42
0.63
USD
64%
1:500
