리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-2 0.62 × 66 GoMarkets-Live 1.17 × 12 Exness-MT5Real3 2.77 × 13 Exness-MT5Real 3.40 × 196 FBSTradestone-Real 5.75 × 24 TitanFX-MT5-01 6.67 × 3 FPMarketsSC-Live 7.00 × 17 AlfaForexRU-Real 7.08 × 13 RoboForex-ECN 21.00 × 1