- 자본
- 축소
트레이드:
2 085
이익 거래:
1 771 (84.94%)
손실 거래:
314 (15.06%)
최고의 거래:
44.28 USD
최악의 거래:
-130.24 USD
총 수익:
4 351.74 USD (4 016 401 pips)
총 손실:
-3 047.72 USD (287 971 pips)
연속 최대 이익:
40 (48.51 USD)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
97.43%
최대 입금량:
9.50%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
10 일
회복 요인:
0.74
롱(주식매수):
1 194 (57.27%)
숏(주식차입매도):
891 (42.73%)
수익 요인:
1.43
기대수익:
0.63 USD
평균 이익:
2.46 USD
평균 손실:
-9.71 USD
연속 최대 손실:
10 (-370.65 USD)
연속 최대 손실:
-370.65 USD (10)
월별 성장률:
28.43%
연간 예측:
344.99%
Algo 트레이딩:
65%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 766.62 USD (59.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
63.66% (1 766.62 USD)
자본금별:
18.83% (252.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|779
|GBPUSD
|575
|NZDCAD
|370
|AUDJPY
|217
|AUDCHF
|82
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|808
|NZDCAD
|231
|AUDJPY
|74
|AUDCHF
|82
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|64K
|GBPUSD
|74K
|NZDCAD
|33K
|AUDJPY
|14K
|AUDCHF
|5.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +44.28 USD
최악의 거래: -130 USD
연속 최대 이익: 29
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +48.51 USD
연속 최대 손실: -370.65 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
